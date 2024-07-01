ЗС РФ вдарили по 25 населених пунктах Херсонської області, через що надійшли повідомлення про пошкодження 15 приватних будинків, поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росія вдарила по Херсонщині
Під обстрілами перебували Станіслав, Новокаїри, Садове, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Гончарне, Олександрівка, Білозерка, Зміївка, Берислав, Приозерне, Інгулець, Понятівка, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Широка Балка, Гаврилівка, Бургунка, Комишани, Хрещенівка, Львове та Херсон.
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Ворожі війська поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу, газогони, гаражні приміщення та приватні автомобілі.
За словами очільника ОВА, одна людна дістала поранення, ще одна загинула.
Попеердні удари РФ по Херсонщині – що відомо
З 27 по 28 червня сили РФ обстріляли 28 населених пунктів Харківської області.
За даними місцевої ОВА, пошкоджені 17 приватних будинків, промисловий об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини, майстерня, автівка "швидкої" та приватні автомобілі.
Також зазначалося, що 6 людей дістали поранення.