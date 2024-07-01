Сьогодні, в ніч проти 1 липня, ворог вдарив по Дніпру балістичними ракетами, поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удар балістикою по Дніпру
"Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою", – зазначив Лисак.
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Згідно з даними, постраждали 7 людей, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізували.
Також надійшли повідомлення про пошкодження магазину, дахів і вікон у приватних будинках і багатоповерхівках у житловому районі міста.
За словами очільника ОВА, пошкоджені 5 приватних будинків, господарча споруда, лінії електропередач і газогін. Внаслідок удару сталося займання на полі з пшеницею. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив понад 2 гектари.
30 червня РФ атакувала Нікопольський райондронами-камікадзе та артилерією, а сьогодні вранці Нікополь і Покровська громада потрапили під комбінований обстріл артилерії та БпЛА..
Війська агресора вдарили по Нікопольщині: є поранені
Ракетні обстріли Київщини – що треба знати
Також через учорашню ракетну атаку на Київщині постраждали 3 осіб, одна з яких – дитина. Всі поранені наразі перебувають в одній з районних лікарень області, як повідомили в Київській ОВА.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксували.
Через падіння уламків на території одного з районів області пошкоджені три приватні будинки: вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджені складське приміщення, низка адміністративних будівель, пожежна частина, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл.
Рятувальна операція на місці удару в Дніпрі 28 червня – що треба знати
Нагадаємо, що 30 червня тривала третя доба рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці ввечері 28 червня.
Надзвичайники продовжували розбирати завали, під якими могли бути люди.
Вдалося розібрати та вивезти 430 т будівельних конструкцій та сміття.
Як зазначалося раніше, надійшли повідомлення про загибель 76-річної мешканки зруйнованої багатоповерхівки та 12 постраждалих. Ще двох людей врятували.