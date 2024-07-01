Сьогодні, в ніч проти 1 липня, ворог вдарив по Дніпру балістичними ракетами, поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар балістикою по Дніпру

"Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою", – зазначив Лисак.

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Згідно з даними, постраждали 7 людей, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізували.

Також надійшли повідомлення про пошкодження магазину, дахів і вікон у приватних будинках і багатоповерхівках у житловому районі міста.

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За словами очільника ОВА, пошкоджені 5 приватних будинків, господарча споруда, лінії електропередач і газогін. Внаслідок удару сталося займання на полі з пшеницею. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив понад 2 гектари.

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