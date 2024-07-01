Сьогодні, в ніч проти 1 липня, ворог вдарив по Дніпру балістичними ракетами, поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар балістикою по Дніпру

"Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою", – зазначив Лисак. 

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Згідно з даними, постраждали 7 людей, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізували.

Також надійшли повідомлення про пошкодження магазину, дахів і вікон у приватних будинках і багатоповерхівках у житловому районі міста.

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За словами очільника ОВА, пошкоджені 5 приватних будинків, господарча споруда, лінії електропередач і газогін. Внаслідок удару сталося займання на полі з пшеницею. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив понад 2 гектари.

30 червня РФ атакувала Нікопольський райондронами-камікадзе та артилерією, а сьогодні вранці Нікополь і Покровська громада потрапили під комбінований обстріл артилерії та БпЛА..

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Внаслідок обстрілів Нікополя та Покровської громади постраждало троє людей.

Ракетні обстріли Київщини – що треба знати

Також через учорашню ракетну атаку на Київщині постраждали 3 осіб, одна з яких – дитина. Всі поранені наразі перебувають в одній з районних лікарень області, як повідомили в Київській ОВА.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксували.

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Через падіння уламків на території одного з районів області пошкоджені три приватні будинки:  вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджені складське приміщення, низка адміністративних будівель, пожежна частина, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл. 

Фото: ДСНС Київщини / Телеграм

 

Рятувальна операція на місці удару в Дніпрі 28 червня – що треба знати

Нагадаємо, що 30 червня тривала третя доба рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці ввечері 28 червня. 

Надзвичайники продовжували розбирати завали, під якими могли бути люди. 

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Вдалося розібрати та вивезти 430 т будівельних конструкцій та сміття. 

Як зазначалося раніше, надійшли повідомлення про загибель 76-річної мешканки зруйнованої багатоповерхівки та 12 постраждалих. Ще двох людей врятували.

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