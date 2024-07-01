Служба безпеки України повідомила про затримання групи псевдоактивістів, які намагалися здійснити низку провокацій у Києві 30 червня.

СБУ затримала псевдоактивістів

Під виглядом проведення так званого "віче" фігуранти хотіли оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України, а потім розраховували на захоплення будівлі Верховної Ради України та блокування її роботи.

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Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі Києва "мирне зібрання", проте більшість учасників заходу хотіли використати, не розкриваючи їм справжніх намірів щодо провокацій.

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Інформацію планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином ще й сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України на користь Росії.

Головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.

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Вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то групами лише по три особи.

Під час обшуку в них знайшли зброю та боєприпаси, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

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Яке покарання загрожує активістам

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Відео з затриманням провокаторів можна подивитися тут: