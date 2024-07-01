"Національне об'єднання" в союзі з Еріком Сіотті, президентом Республіканців, отримало третину голосів на парламентських виборах, повідомили на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ.

Результати першого туру парламентських виборів у Франції

Явка виборців під час першого туру склала 66,7%. Як зазначили в міністерстві, лідерами першого туру стали "Національне об'єднання" з 33,1% голосів, об’єднання лівих "Народний фронт із 28% і президентська коаліція "Разом", яка отримала підтримку 20% виборців.

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Водночас Республіканці отримали 6,7% голосів.

Решта переможців визначиться в другому турі 7 липня. Він проводиться між кандидатом, який посів перше місце, та тими, що набрали щонайменше 12,5% від кількості зареєстрованих виборців. Обраним вважається той, хто набрав найбільшу кількість голосів у другому турі.

Протести в Парижі проти ультраправої партії "Національне об'єднання"

Незадоволені результатами виборів мешканці Парижу в ніч проти 1 липня вийшли на протести проти партії "Національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен, пише France 24.

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Як зазначається, частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, де розмахували прапорами Палестини та ПАР. Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончиків із фарбою.