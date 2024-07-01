З 1 липня Польща заборонила в'їзд на свою територію українських вантажівок, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення, поінформували в Державній митній службі України.

Польща призупинила пропуск українських вантажівок

Як зазначається, польська сторона в пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд неіз Республіки Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

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Водночас у Державній митній службі додали, що на пунктах пропуску на інших ділянках кордону таких змін не відбулось.

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Проте пізніше в Мінвідновлення заявили, що для перетину кордону через пункти пропуску з Польщею жодних дозволів перевізникам не потрібно.

"Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею. Точніше з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв. Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", – зауважив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Також за його словами, Україна звернулася до мінінфраструктури Польщі, яке запевнило, що намагається вирішити проблему з митною службою.