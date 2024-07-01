Новий додаток "Резерв+" напряму бере дані з реєстру "Оберіг", але чи можна в ньому виправити свої дані онлайн, без візиту до ТЦК? А також яку інформацію можна буде зчитувати через QR-код у застосунку — пояснюємо длокладно.

Резерв+ та електронний кабінет призовника — це одне й те саме?

У статті 14−1 Закону Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів чітко сказано, що електронний кабінет призовника — це "персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), за допомогою якого призовнику, військовозобов'язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до певного переліку послуг".

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Це приводить нас до висновку, що будь-який електронний кабінет, так само як й додаток Резерв + є формою взаємодії призовника, військовозобов'язаного, резервіста з державними структурами. Враховуючи те, що це офіційний додаток, розроблений Міністерством оборони України, він має таку саму юридичну силу, як и будь-який реєстр данних.

"Зареєструвавшись і оновивши свої персональні дані (прізвище, ім'я, адресу проживання, телефон та електронну адресу), людина виконала вимоги закону. Цього достатньо", — стверджує Дмитро Лазуткін, речник Міноборони.

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Новий закон про мобілізацію передбачає, що до 16 липня чоловіки призовного віку повинні уточнити свої облікові дані. Наразі вони можуть зробити це не тільки у ТЦК та ЦНАП, а й у застосунку Резерв+, спеціально розробленому для швидкого доступу та оновлення своєї інформації. Скачати його можна за посиланнями:

При оновленні своїх даних через мобільний застосунок Резерв + користувач одразу побачить, яка його персональна інформація наявна в реєстрі Оберіг. Також він дізнається відомості про бронювання та відстрочку, якщо вони наявні, та побачить свої військово-облікові документи. Тож загалом в додатку наявні такі дані:

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прізвище, ім'я, по батькові;

вид обліку / дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

чи є відстрочка / бронювання / дата закінчення;

висновок ВЛК щодо ступеня придатності / дата останнього ВЛК;

військове звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

ІПН (код платника податків);

унікальний номер у реєстрі Оберіг;

ТЦК та СП, де громадянин перебуває на обліку;

чи перебуває особа в розшуку за не оновлення данних чи неявку до ТЦК.

На ці дані, в основному підтягнуті з нового єдиного реєстру "Оберіг", можуть спиратися працівники ТЦК, поліції та прикордонної служби при перевірці військово-облікових документів.

Чи прийде повістка через застосунок Резерв+?

Мобільний додаток “Резерв+” — це всього лише зручний інструмент, підключений до бази данних, тому повістки в ньому приходити не будуть. Міноборони стверджує, що їх також не надсилатимуть електронною поштою, адже наразі законодавством це не передбачено. Але з часом усе може змінитися, для цього треба буде прийняти нові закони та удосконалити процес підтвердження отримання повістки.

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Наразі базовою системою данних для застосунку є реєстр "Оберіг", який інтегрований із основними сімома українськими реєстрами державного рівня. Надалі додаток Резерв+ має стати таким собі "електронним ТЦК", тож це пріорітетна задача розробників станом на зараз. Від Міноборони є запит на те, щоб абсолютно всі військовозобов'язані резервісти й призовники встигли оновити свої дані, зокрема електронну пошту, телефон і фактичне місце проживання за 60 днів. Для цього й відбувся стартовий запуск функціонала "Резерву", надана функціональна можливість зробити це у ЦНАПах і безпосередньо оновити свої дані в ТЦК і СП.

"Ми вирішили додати QR-код, розмістити там електронний військовий обліковий документ. Ми прийняли рішення, що будемо системно виправляти помилки, скажімо, на державному рівні, наприклад щодо зняття неактуального статусу розшуку. Також ми зараз здійснюємо необхідні дії, щоб завантажити всі бронювання. Вони мають бути відображені коректно", — розповіла Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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З 18 червня додаток “Резерв+” генерує особливий QR-код для підтвердження данних, це звільняє громадян від необхідності постійно носити з собою паперовий військовий квиток. Він працює як електронні документи в "Дії" й дозволяє використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ, наприклад, для перетину кордону.

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Чи обов'язково встановлювати додаток Резерв+?

Свої дані наразі можна оновити як у ЦНАПі, так і в ТЦК та СП. При цьому ЦНАП ще й видає відповідний витяг із печаткою та підписом адміністратора, який ввів ці дані в реєстр. Тим часом оновлення даних у ТЦК наразі не єдина опція, якою можуть скористатися громадяни. Додаток теж був створений, щоб зменшити черги й дати громадянам можливість оновити всі необхідні дані онлайн.

Реєстрація у додатку — це виключно добровільна справа. Електронні кабінети в ньому автоматично заводяться на всіх військовозобов'язаних незалежно від того, чи планують вони ними скористатися. Загалом кожен ТЦК щодня оформлює від 20 до 50 осіб, тож в них невелика пропускна здатність, тому черги будуть тільки збільшуватися. Додаток же дозволяє оновлювати дані онлайн, не виходячи з дому.

"Ви точно зможете оновити дані про себе онлайн і не порушите вимоги законодавства. Це має відбутися протягом 60 днів від набрання чинності змінами до закону про мобілізацію, тобто до 16 липня", — зазначає Катерина Черногоренко.

Чи можна оновити дані в додатку за кордоном?

Позаяк набув чинності новий закон про мобілізацію, всі українці призовного віку за кордоном теж мають уточнити свої дані. Якщо вони не зроблять цього у відведений строк (з 18 травня по 16 липня), то пізніше їм можуть відмовити в оформленні паспортів у консульських установах. Для спрощення процедури оновлення даних вони можуть зробити це дистанційно телефоном або електронною поштою, а також, звісно, через додаток "Резерв+".

Щоб отримати повний доступ до консульських послуг за кордоном, чоловікам тепер треба буде пред'явити QR-код з додатка. Таким чином, консульство може бути певним, що особа виконала всі вимоги чинного законодавства. Для отримання консульської послуги код треба буде згенерувати не раніше ніж за 3 дні до звернення.

Відсканувавши код зі смартфона заявника, консул зможе в режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних та права на отримання консульської послуги.

Що означають статуси військовозобов'язаних у Резерв+

Найпопулярніший мобільний застосунок для призовників та військовозобов'язаних дозволить вам оновити свої особисті дані без візиту в ТЦК. Його запустили тільки в середині травня, але станом на 24 травня свої дані через застосунок оновило вже близько 1 млн громадян. Згідно з новим законом про мобілізацію всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновлювати свої дані регулярно, зараз на це було дано 60 днів. Окрім цього штрафи за не оновлення данних значно підвищили, тож оновити їх буде простіше та дешевше.

"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані. В перші дні у застосунку були певні збої через перевантаження серверів, наразі все працює", – розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Український військовослужбовець Зеник, 51 рік, заповнює документи неподалік від лінії фронту в Донецькій області 16 жовтня 2023 року під час російського вторгнення в Україну. (Фото Гені САВІЛОВА / AFP)

Оновивши дані через застосунок, будь-який громадянин також дізнається, яким є його статус як військовозобов’язаного. Були випадки, коли статуси у застосунку не відповідали дійсності. У Міноборони кажуть, що таке буває через застарілість чи неточність данних в реєстрі "Оберіг", адже деякі громадяни не оновлювали їх роками. Тоді вам скоріш за все доведеться з'явитися в ТЦК особисто та поспілкуватися з його співробітниками на місці.

Отже, наразі у додатку Резерв+ у військовозобов'язаний може мати такі статуси:

"Уточнюється" — інформація про військовозобов’язаного ще опрацьовується ТЦК.

"Підлягає призову" — дані актуальні, й вас можуть мобілізувати в будь-який момент.

"У розшуку" — є дані, що ви порушили правила військового обліку. У такому випадку військовозобов’язаним радять звернутися до ТЦК, де вони стоять на обліку.

"Знятий з військового обліку" — наразі це тимчасовий статус, який потребує оновлення данних та проходження ВЛК час від часу, як і для громадян, які підлягають мобілізації.

"Виключено" — громадянин більше не є військовозобов’язаним. Його повністю виключено з військового обліку, йому не можна вручити повістку та призвати на службу під час мобілізації.

Нерідко буває, що статус "у розшуку" мають навіть чинні військовослужбовці. У Міністерстві оборони зазначають, що йдеться не про кримінальний розшук, а про те, що колишні військкомати або нинішні ТЦК за місцем реєстрації військовозобов'язаного роками не отримували данних від нього. Також це може статися через помилку, коли, наприклад, ТЦК не додав дані до реєстру належним чином. Нічого страшного в такому статусі немає, а тим, хто ще не оновив свої дані, але хоче прискорити цей процес, радимо самостійно звернутися до ТЦК і СП.