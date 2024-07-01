НАТО знову розгорнуло літаки системи бортового попередження та контролю (AWACS) у повітряному просторі над Польщею для спостереження за небом над Україною, пише UK Defence Journal.

НАТО передає Україні інформацію з літаків AWACS

Як зазначається, це розгортання підтримає посилену присутність Північноатлантичного альянсу в регіоні та відстежуватиме військову активність країни-агресора.  

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"Офіційно будь-яка зібрана розвідувальна інформація надсилається лише країнам НАТО, але всі знають, що деякі з цих країн швидко діляться інформацією з Україною, дозволяючи їм протистояти наступаючим атакам. Дані західної розвідки дають Україні можливість реагувати трохи швидше", – зазначив на умовах анонімності колишній офіцер Королівських військово-повітряних сил (RAF) для UK Defence Journal.

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За словами офіційної представниці НАТО Оани Лунгеску, під час розгортання - такого, як минулого року - AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить його головним джерелом інформації про обстановку в повітряному просмторі. 

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Літаки AWACS – що треба знати

E-3 Sentry (AWACS) – це бортова система попередження та управління, літак із інтегрованою платформою керування боєм, спостереження, виявлення цілей та платформою відстеження. Повітряне судно надає точне зображення бойового простору в реальному часі. АWACS забезпечує ситуаційну обізнаність про дружню, нейтральну та ворожу діяльність, спостереження за бойовим простором, раннє попередження про дії противника під час спільних і союзницьких бойових дій.

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E-3 Sentry – це модифікований комерційний планер Boeing 707/320 з обертовим куполом радара. Основними підсистемами в E-3 є авіоніка, навігація, зв'язок, датчики (радар і пасивне виявлення) і засоби ідентифікації (IFF/SIF). Sentry може надавати пряму інформацію, необхідну для блокування, розвідки, повітряного транспортування та підтримки з повітря для дружніх наземних сил. Він також може надавати інформацію для командувачів повітряними операціями для отримання та підтримки контролю над повітряним боєм.

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