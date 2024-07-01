НАТО знову розгорнуло літаки системи бортового попередження та контролю (AWACS) у повітряному просторі над Польщею для спостереження за небом над Україною, пише UK Defence Journal.

НАТО передає Україні інформацію з літаків AWACS

Як зазначається, це розгортання підтримає посилену присутність Північноатлантичного альянсу в регіоні та відстежуватиме військову активність країни-агресора.

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"Офіційно будь-яка зібрана розвідувальна інформація надсилається лише країнам НАТО, але всі знають, що деякі з цих країн швидко діляться інформацією з Україною, дозволяючи їм протистояти наступаючим атакам. Дані західної розвідки дають Україні можливість реагувати трохи швидше", – зазначив на умовах анонімності колишній офіцер Королівських військово-повітряних сил (RAF) для UK Defence Journal.

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За словами офіційної представниці НАТО Оани Лунгеску, під час розгортання - такого, як минулого року - AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить його головним джерелом інформації про обстановку в повітряному просмторі.