З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. Усі чоловіки у віці від 18 до 60 повинні оновити свої дані в ТЦК, особливо якщо в них закінчилась дія висновку ВЛК з попереднього року.

"...У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян", - повідомив Представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV .

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Придатність до військової служби - що варто знати

У квітні Президент України підписав Закон про мобілізацію, який набуде чинності у травні.

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Термін "обмежена придатність" виключили, і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру. Це будуть оновлені дані, які використовуватиме ТЦК для виконання мобілізації, пояснює Представник Генштабу.

Більше по темі Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених Президент України підписав закон про створення інституту умовно-дострокового звільнення засуджених для їх участі в обороні та захисті країни.

Військовозобов’язані, які мали статус обмеженої придатності, мають повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. Так само і особи, які отримали II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року.

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Оновити дані повинні й ті, хто раніше ставав на облік, але мають протермінований висновок ВЛК..

Військовозобов'язані за кордоном мають упродовж 60 днів з дати початку мобілізації оновити персональні дані в ТЦК. Це також можна зробити дистанційно: електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.