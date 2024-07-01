У Службі безпеки України повідомили про викриття корупційної схеми за сприяння керівництва Міністерства юстиції щодо хабарів за незаконне закриття проваджень стосовно осіб із борговими зобов’язаннями.

СБУ викрила начальника Західного міжрегіонального управління Мін'юсту

До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнили із займаних посад. На момент викриття він був чинним очільником установи.

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За грошову вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів, а для передачі коштів організатор схеми залучив посередника – мешканця Івано-Франківська. Далі зловмисники розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу".

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників виявили готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом, матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

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Яке покарання загрожує фігурантам

Наразі ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади.

Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

СБУ та НАБУ викрили на корупції мера одного з міст на Закарпатті

Нагадаємо, що разом із головою районної ради мер одного з міст на Закарпатті зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста.

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За "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн, а мер міста особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

СБУ повідомили їм про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.