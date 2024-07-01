З понад 6,5 тис. декларацій з виграшами на онлайн-платформах понад тисяча службовців вказали, що отримали виграші у двох різних місцях, поінформувало Слідство.Інфо.

Гральний бізнес серед держслужбовців – подробиці

Водночас 214 людей задекларували призи з трьох казино, 50 держслужбовців – у чотирьох гемблінгових фірмах, ще четверо "вдало покрутили рулетку" одразу в п’яти місцях, а троє виграли одразу в шести компʼютерних програмах.

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Лідерами серед кількості задекларованих виграшів від чиновників стали ТОВ "Спейсикс" ("Космолот"), ТОВ "Слотс Ю.Ей.", ТОВ "ВБет Україна" та ТОВ "Геймдев", а також "Parimatch", яка в березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

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Найбільшим виграшем у майже 44 мільйони гривень вказала в декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області. За її словами, виграш належить Олегові Худику, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. У декларації вказано лише 20 тисяч гривень, а не 43 мільйони.

"Зараз я буду дзвонити до тих хлопців, хто допомагав заповнювати декларацію", – сказав поліцейський під час телефонної розмови з журналістами "Слідства.Інфо". Проте потім він зауважив, що протягом року не грав і задекларовані ним і його дружиною призи є помилкою.

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Також згідно з інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, станом на 19 червня 2024 року до Реєстру лудоманів внесли інформацію про 7 739 осіб.

Скільки грошей витрачають на лудоманію військовослужбовці

Нагадаємо, що останнім часом самі військові висвітлили ще одну наявну в їхніх лавах проблему – "лудоманію", тобто залежність від азартних ігор, особливо в онлайн-казино.

Згідно з даними НБУ, щомісячний обіг грального бізнесу в Україні оцінюється в близько 150 млрд гривень (близько 3,5 млрд доларів США), по 400 млн гривень на день, по всіх різновидах онлайн-казино.

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Одним зі стимулів грати є високі бойові виплати. Наразі вони складають 100 000 гривень (2500 доларів) на місяць, що разом зі стандартною зарплатнею 22000 (550 доларів) формує значну суму для мешканців українських регіонів.