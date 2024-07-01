Міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова повідомила, що країна у повному обсязі дотримується своїх обіцянок у рамках власної ініціативи щодо забезпечення України боєприпасами. Однак для її продовження потрібна фінансова підтримка від партнерів.

Про це вона заявила на брифінгу в Празі, передає кореспондент Укрінформу.

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Чехія може продовжити покути боєприпасів для України - подробиці

«І президент, і прем’єр-міністр чітко декларували обіцянку щодо 500 тис. одиниць боєприпасів, ми свою обіцянку повністю виконаємо до кінця року», – зауважила очільниця Міноборони.

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Водночас вона додала, що якщо в партнерів є воля та бажання, щоби Прага продовжувала відігравати посередницьку роль у питанні закупівлі боєприпасів для України в третіх державах, Чехія «потребує подальших фінансових внесків, з яких складатиметься бюджет для закупівлі військового матеріалу на користь України».

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Зазначається, що цієї теми торкатимуться на саміті НАТО, в тому числі на двосторонніх зустрічах і в кулуарах.

Міністерка зазначила, що хотілося би, щоби боєприпасів було придбано більше, та поінформувала, що знає, де їх ще можна знайти та закупити за умови достатньої кількості грошей.

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Чернохова загалом зауважила, що чеська ініціатива заміщує те, що Європа й через 2,5 роки після початку повномасштабної війни в Україні досі не в змозі бути конкурентоспроможною в цьому аспекті.

«Ми проспали час. А цим проєктом ініціативи з боєприпасами ми купуємо час», – сказала глава Міноборони Чехії. Водночас вона зазначила, що поступово потужності промисловості нарощуються, і деякі заводи, в тому числі в Чехії, вже працюють в три зміни.

За словами Чернохової, вона консультувалася з чеськими виробниками зброї, які запевнили її, що мають можливості з підтримки України. Чернохова не стала конкретизувати весь обсяг військової допомоги, яку Чехія уже надала Україні, та плани, але зауважила, що «ще є що передати».

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Прем’єр-міністр республіки Петр Фіала своєю чергою зауважив, що ініціатива стала можливою завдяки чеському ноу-хау, яке уможливило пошук амуніції та безпечне доправлення її в Україну.

«Ми готові це продовжувати… до того часу, поки не збільшаться потужності виробництва амуніції в Європі, що ми, на жаль, всі занедбали», – сказав глава уряду.

До кінця 2024 року Україна має отримати 500 тисяч снарядів за чеською ініціативою

Як повідомляли у Міноборони Чехії, у межах чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України оплачено вже близько 500 тисяч артснарядів. Вони мають бути доставлені до кінця року.

Також президент Чехії Петр Павел зазначав, що уряд одноголосно схвалив виділення Чеською Республікою на ініціативу 865 775 000 крон (понад 3,7 млн дол).

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Що варто знати про чеську ініціативу

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.

До цього проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з'явилася можливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.

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Також 29 травня в Reuters повідомили про отримання першої партії цих снарядів "найближчими днями". Зазначалося, що чеська ініціатива на той момент зібрала вже 1,6 мільярда євро на боєприпаси. Водночас гроші, зібрані на той момент, надійшли від 15 членів ЄС і НАТО. При цьому він не уточнив, які саме країни брали в цьому участь.