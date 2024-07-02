Демократи Палати представників Конгресу США закликають Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів F-16, пише Politico.

Демократи США просять Пентагон підготувати більше українських пілотів

"Запит надійшов у критичний момент поточного конфлікту України з Росією, коли розміщення літаків F-16 потенційно може суттєво вплинути на результат війни", – йдеться в листі від 15 законодавців США.

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Як пояснюють демократи, Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотах на них, тому це загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати ЗСУ.

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За даними Politico, Україна має 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США, проте адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць у школі в її програмі в Арізоні, щоб прийняти більше 12 пілотів-стажерів одночасно.

30 або й менше підготовлених пілотів F-16

Нагадаємо, що в кінці червня відбувся перший випуск українських пілотів F-16. Водночас США відмовилися навчати 30 українських пілотів. Також з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати відмовилися й від деяких інших варіантів підготовки українських пілотів.

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Наразі є 30 пілотів, які мають достатню кваліфікацію для участі в американській тренувальній програмі для пілотів F-16. Після нещодавнього випуску пілотів F-16 із навчальних центрів у США та Європі Україна, ймовірно, поки що має від 15 до 20 пілотів для очікуваних 60 винищувачів.

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162-а авіабаза в Тусоні є основним тренувальним центром, де навчають іноземних пілотів F-16. Тут щорічно проходять підготовку 30 пілотів, а навчання фінансуються відділом міжнародних справ держсекретаря у справах ВПС.