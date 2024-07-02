До України надійшло понад п'ять тисяч сонячних панелей, які будуть встановлені у лікарнях п'яти областей. Залучення альтернативних джерел енергетики допоможе Україні подолати її дефіцит, повідомляє Міністерство енергетики.

ЄК надав Україні понад 5 тисяч сонячних панелей - подробиці

"У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії «Промінь надії» до України надійшло декілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A. Це 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт. Усі вони будуть передані для забезпечення потреб українських лікарень", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Додаткове устаткування закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України.

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У подальшому Міненерго розраховує на збільшення кількості лікарень, в яких будуть встановлені сонячні панелі.

У червні партнери виділили на енергетику України понад $1 млрд упродовж тижня - що варто знати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 червня під час засідання уряду повідомив, що упродовж останнього тижня сумарний оголошений пакет підтримки для енергосистеми України склав понад мільярд доларів.

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Шмигаль уточнював, що США спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.

Внесок в енергетичну стійкість України обсягом 74 млн доларів зробить Норвегія. За словами Прем'єр-міністра, частину цих коштів спрямують на ремонти об’єктів у Харкові та області.

Також 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику уряд Канади.

"Вдячні всім, хто в ці складні часи поруч і простягає нам руку допомоги", - сказав очільник уряду.

Фонд підтримки енергетики України - що відомо

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.