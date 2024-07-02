Федеральна служба безпеки Росії змушує українців на окупованих територіях або депортованих до РФ записувати відео на підтримку так званого "СВО", повідомили в Центрі національного спротиву.

РФ змушує депортованих українців записувати відео на підтримку агресії

За даними Центру, під час допитів українців примушують записати відео на підтримку "Спеціальної воєнної операції" в межах інформаційної кампанії проти України.

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Як зазначається, українцям пропонують зробити це, аби уникнути "проблем".

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"Фактично українців використовують як заручників ситуації", – наголосили в Центрі.

Там додали, що такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який в рамках своєї антилюдської політики використовує людей, яких війська РФ позбавила житла.

Росія все частіше вербує "журналістів" зі всього світу через багатомільйонний проєкт

Нагадаємо, що в РФ раніше створили багатомільйонну програму "Росспівробітництво" для іноземних "журналістів, блогерів та молоді", у рамках якої їх "навчають", як треба висвітлювати війну в Україні. На такі програми Москва виділила 230 мільйонів рублів.

За чотири місяці 2024 року програма оголосила тендери щодо "правильного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-ій рік.

"Росспівробітництво" щорічно сплачує поїздки до РФ, а також на тимчасово окуповані території тисячам молодих "представників суспільно-політичних кіл" з-за кордону.

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А про те, як на ТОТ окупаційна влада РФ заселяє своїх військових та заробітчан у "націоналізоване" житло місцевих мешканців, читайте в матеріалі Kyiv Post тут.