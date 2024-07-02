Федеральна служба безпеки Росії змушує українців на окупованих територіях або депортованих до РФ записувати відео на підтримку так званого "СВО", повідомили в Центрі національного спротиву.
РФ змушує депортованих українців записувати відео на підтримку агресії
За даними Центру, під час допитів українців примушують записати відео на підтримку "Спеціальної воєнної операції" в межах інформаційної кампанії проти України.
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Як зазначається, українцям пропонують зробити це, аби уникнути "проблем".
"Фактично українців використовують як заручників ситуації", – наголосили в Центрі.
Там додали, що такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який в рамках своєї антилюдської політики використовує людей, яких війська РФ позбавила житла.
Росія все частіше вербує "журналістів" зі всього світу через багатомільйонний проєкт
Нагадаємо, що в РФ раніше створили багатомільйонну програму "Росспівробітництво" для іноземних "журналістів, блогерів та молоді", у рамках якої їх "навчають", як треба висвітлювати війну в Україні. На такі програми Москва виділила 230 мільйонів рублів.
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ
За чотири місяці 2024 року програма оголосила тендери щодо "правильного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-ій рік.
"Росспівробітництво" щорічно сплачує поїздки до РФ, а також на тимчасово окуповані території тисячам молодих "представників суспільно-політичних кіл" з-за кордону.
А про те, як на ТОТ окупаційна влада РФ заселяє своїх військових та заробітчан у "націоналізоване" житло місцевих мешканців, читайте в матеріалі Kyiv Post тут.