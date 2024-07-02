Агента Федеральної служби безпеки РФ, який намагався готувати комбіновані удари по об'єктах Укрзалізниці та енергетичних комплексах на Вінниччині засудили до 15 років позбавлення волі, повідомила Служба безпеки України.

Поплічник РФ готував удари по інфраструктурі Вінниччини - що відомо

"За вказівкою російської спецслужби він готував серію ракетно-дронових ударів по об’єктах Укрзалізниці та енергетичного комплексу", наголосили в СБУ.

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Він намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ. Зловмисник збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти Укрзалізниці.

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Розвіддані у формі координат потенційних цілей з фото і текстовими роз’ясненнями агент мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку.

Потім ФСБ гарантувала б йому перерахування на банківську картку 100 тис. рублів на придбання авто. Агент сподівався, що пізніше російська спецслужба забере його на територію Росії.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

За даними слідства, зрадником виявився 57-річний місцевий житель, якого ФСБ дистанційно завербувала у травні 2023 року. Його помітили через прокремлівські погляди, які той поширював на власній сторінці в соцмережі "Однокласники".

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Який вирок суду в справі про агента ФСБ на Вінниччині

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

На 15 років ув'язнили агентку ФСБ РФ, яка передавала росіянам локації ЗСУ

Нагадаємо, що вчора, 1 липня, цю агентку засудили до 15 років позбавлення волі.

Як зазначалось, вона збирала дані про напрямки руху та орієнтовну кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за Часів Яр.

Жителька Костянтинівки об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні РФ об’єкти. Вона використовувала громадський транспорт і постійно змінювала маршрути. Але її затримали, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій ЗСУ.

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Суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.