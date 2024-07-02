Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві 2 липня наблизилися до розв'язання застарілих проблем. Орбан і Зеленський домовилися працювати над угодою щодо вирішення двосторонніх непорозумінь, повідомляє кореспондент Європейської правди.

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"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", – сказав Зеленський. 

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Орбан також висловив бажання підписати з Україною глобальну угоду про співпрацю.

"Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", - сказав Орбан.

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У Міносвіти Литви зазначили, що оскільки в Україні є вищі навчальні заклади, немає необхідності навчатися в інших місцях.

Він також повідомив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки і має намір допомагати Україні під час свого головування в Раді ЄС.

Крім того, під час переговорів із Зеленським Орбан просував ідею негайного припинення вогню, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не наполягав на ній.

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"Я дуже вдячний президенту за його відверту думку з цього питання", - сказав він, пообіцявши донести почуте до інших лідерів ЄС.

Також Зеленський оголосив про домовленість про відкриття першої школи для україномовних дітей в Угорщині, яку також фінансуватиме Угорщина.

"Ми відкриємо стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині як вдома", - сказав Орбан.

Візит прем'єр-міністра Угорщини до Києва - подробиці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найбільш проросійський лідер ЄС, прибув до Києва у вівторок, 2 липня. Як повідомляє Європейська правда, кортеж прем'єра з численних автомобілів прибув до угорського посольства рано вранці.

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Це його перший візит в Україну після повномасштабного вторгнення понад два роки тому. Зокрема, візит збігається з початком головування Угорщини в ЄС на ротаційній основі.

Угорський прем'єр-міністр є єдиним лідером ЄС, який підтримує тісні зв'язки з Москвою, попри її напад на Україну. 61-річний Орбан, який найдовше перебуває на посаді лідера блоку, також критикує санкції проти Росії і виступає проти євроінтеграційних амбіцій України, хоча і не блокує переговори про вступ до Євросоюзу.Орбан відмовився надсилати зброю Києву і закликав до припинення вогню і мирних переговорів, заявивши, що в ЄС він "бореться лише за мир".

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Вимоги передбачають поступки, пов'язані з мовою, освітою, політичним представництвом і культурними правами угорців Закарпаття. 

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Половина умов стосується угорськомовної освіти. Зокрема, використання угорської мови в освітньому процесі, можливість отримати переклад угорською завдань ЗНО та національного мультипредметного тесту. 

Частина угорських вимог стосується політичного представництва національних меншин. Угорщина хотіла б, аби нацменшини були представлені у парламенті. 

Також є пункти щодо статусу територій, де історично проживають українські угорці. Наприклад, автоматично визнати «традиційно угорськими» усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. 

Частина цих пунктів є проблемними й досягти компромісу щодо них не вдається. Зазначається, що деталі списку поступово змінюються та уточнюються угорською стороною під час переговорів. 

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