Цього тижня у Кишиневі відбудеться третя тристороння зустріч міністрів закордонних справ Румунії, Молдови та України, цитує Newsmaker міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.

За словами Попшоя, у планах обговорити із колегами з Румунії та України співпрацю в галузі енергетики та інфраструктури.

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Що обговорюватимуть очільники МЗС України, Молдови і Румунії у Кишиневі

"Зустріч має відбутися наприкінці цього тижня в Кишиневі. Ми обговоримо співпрацю в галузі енергетики та інфраструктури, а також синхронізуємо наші плани. Подивимося, як можемо розширити співпрацю і допомогти один одному", – розповів Попшой в ефірі передачі La 360 de grade на Radio Moldova.

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За словами міністра, нова тристороння зустріч – це гарна нагода побачити, що ще країни можуть поліпшити і яку вигоду можуть отримати з близьких відносин.

"У нас прекрасні відносини і з Києвом, і з Бухарестом… Цей тристоронній формат допомагає нам синхронізуватися в контексті регіонального співробітництва. Попри всі труднощі, цю співпрацю можна назвати плідною. Вона відповідає інтересам громадян трьох країн", – наголосив міністр закордонних справ.

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У Молдові ухвалили декларацію, що засуджує політику геноциду Росії в Україні - що варто знати

Парламент Молдови на засіданні 30 травня ухвалив Декларацію, яка засуджує насильницьке переміщення та депортацію українських дітей на окуповані Росією території України та РФ.

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Документ засуджує агресивну війну Росії проти України, яка призвела до численних жертв серед цивільного населення, переміщення мільйонів осіб та біженців.

"Ця Декларація підтверджує готовність молдавської влади продовжувати надавати гуманітарну допомогу біженцям з України та закликає до консолідації зусиль демократичного миру та міжнародних гуманітарних організацій щодо виявлення, визначення місцезнаходження та репатріації насильно переміщених та депортованих дітей в Україну", – заявляли в парламенті.

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Росія використовує Молдову для випробувань нових технологій впливу та втручання

Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой 24 травня заявив, що Росія користується Молдовою "для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання", аби потім використати ці засоби в інших країнах.

За словами Попшоя, одним із пояснень Молдови як мішені в гібридній війні може бути те, що його країна межує з Україною. Іншим припущенням було те, що інтереси Російської Федерації та готовність різних суб'єктів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного підбурюють ситуацію в країні.