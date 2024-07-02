У Світовому банку перевели Україну із категорії країн із нижчим за середній рівнем доходів до категорії з вищими за середні доходами у 2024-2025 фінансовому році, пише Укрінформ з посиланням на блог Світового банку.

Україну включили до категорії країн з доходами вищими за середні - що варто знати

У 2022 році Україна мала дохід на душу населення на рівні 4 270 дол., а в наступному році – вже 5 070 дол. Зокрема, зміна класифікації України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році разом із постійним скороченням населення, яке зменшилося більш ніж на 15% після початку вторгнення Росії.

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"Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги, вироблені всередині країни, що призвело до значного зростання номінального валового національного доходу на душу населення на 18,5%. Незважаючи на те, що українська економіка значно постраждала від вторгнення Росії, реальне її зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), які підтримують зусилля України у відновленні після триваючих руйнувань», – йдеться у блозі.

Що відомо про класифікацію доходів від Світового банку

Зазначається, що Світовий банк розподіляє світові економіки на чотири групи за доходами: низькі, нижчі за середні, вищі за середні та високі. Класифікації оновлюються щороку 1 липня на основі валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.

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Класифікація доходів Світового банку спрямована на відображення рівня розвитку країни, спираючись на ВНД на душу населення як загальнодоступний показник економічної спроможності.

Зазначається, що класифікація країн за категоріями доходів значно змінилася з кінця 1980-х років. У 1987 році 30% країн, що подали звіти, були класифіковані як країни з низьким рівнем доходу, а 25% – як країни з високим доходом. Вже у 2023 році кількість країн із низькими доходами знизилася до 12%, а категорія країн із високим рівнем доходу збільшилася до 40%.

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Україна підписала меморандум зі Світовим банком для покращення ринку житла

Нагадаємо, що 7 червня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора підписали меморандум про підтримку у покращенні ринку житла.

Як зазначалося, Світовий банк надасть підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в Україні. Також СБ спростить регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість.

За словами Шмигаля, Україна співпрацюватиме зі Світовим банком над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім’ям, щоб дедалі більше родин змогли придбати житло.