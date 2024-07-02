Забезпечена новими партіями західних снарядів і сотнями FPV дронів, піхота ЗСУ протягом вихідних продовжувала наступати у північному секторі фронту на Харківщині. Хоча піхотинцям поки що вдалося досягти лише обмежених успіхів, безсумнівно, що останнім часом українці диктують свої умови воякам російських підрозділів, яким дуже не просто стримувати ЗСУ на цьому відтинку фронту.

Зведення генштабу за понеділок, 1 липня, свідчать про те, що на Харківському напрямку тривають інтенсивні бої, зокрема в районі Вовчанська та села Липці.

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Армія РФ ще на початку травня розпочала новий наступ на Харківщину з метою втягнути значно менші за чисельністю підрозділи українських збройних сил у кровопролитні виснажливі бої, активність яких, на думку російських командувачів, завадить українцям далі звільняти українську територію на цьому напрямку.

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У суботньому аналізі вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що військова стратегія Кремля базується на «теорії перемоги російського президента Володимира Путіна, згідно якої Росія може нескінченно довго просуватися в Україні».

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Що стосується ситуації навколо Вовчанська, який вже більше місяця перебуває в епіцентрі російського наступу на Харківщині, цими вихідними майже всі військові звіти свідчили про те, що українським підрозділам вдалося перехопили ініціативу на цьому відтинку фронту, і росіяни змушені перейти в глуху оборону.

За деякими даними (зокрема, як показують відео з безпілотників), нещодавні бої в районі Вовчанська стали одним із доволі рідкісних з початку повномасштабного вторгнення випадків, коли росіяни не мали вогневої переваги над ЗСУ.

У офіційних заявах, що лунали цими вихідними, підтверджених у понеділок Міністерством оборони Росії, стверджувалось, що бої у Вовчасну йдуть вдало для росіян і що ЗСУ несуть там «серйозні» втрати. І що досить незвично, росіяни жодним словом не згадували про атаки своїх військ чи територіальні здобутки.

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Українські ЗМІ повідомляли про активні піхотні бої, які точаться по всьому Вовчанську, найінтенсивніші з яких – на Агрегатному заводі, кількох величезних виробничих і складських будівлях у південній частині міста, на панівній висоті.

Російські мілблогери повідомляли про початок у неділю нової хвилі російських атак, метою яких є порятунок вояків РФ, яких українці заблокували на заводі майже місяць тому. У понеділок більшість неросійських джерел повідомили, що ці спроби росіян визволити своїх були невдалими й призвели до значних втрат особового складу, і що російські десантники, заблоковані на заводі, вже майже повністю оточені.

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В аналізі ситуації у Вовчанську, проведеному ISW 1 липня, говориться, що, ймовірно, українським силам достатньо просунутися на 200 метрів, щоби повністю оточити заблокованих на заводі росіян, яких низка джерел ідентифікувала як десантників елітної 83-ї московської повітряно-десантної бригади.

Відео, яке в суботу з'явилося на телеграм-каналі Russiacontext, нібито записане двома військовослужбовцями 1009 російського десантно-піхотного полку 25-ї десантної бригади, підтверджує інформацію про невдалі спроби росіян дістатися до оточених десантників на вихідних.

Один з десантників, Євгеній Валєтов, повідомив, що його разом із братом Ігорем та іншими десантниками без жодної артпідтримки кинули на штурм у Вовчанську, під час якого вони намагалися прорватися на територію заводу, і що їхній підрозділ зазнав великих втрат.

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«Наша атака була абсолютно невдалою. Всі наші були поранені. Дехто втік. Я не знаю, що з ними сталося. Може, поранені, може, вбиті. Ми з братом були поранені. Ми самі надали один одному першу медичну допомогу й швидко заховалися в лісі. Наш командир каже, що завтра знову доведеться йти в атаку, штурмувати якісь будівлі. Але як це можливо в такому стані?», – скаржиться Валєтов у перехопленій телефонній розмові.

Далі він звертається до президента Росії Володимира Путіна з проханням втрутитися й не дозволити їхньому командирові кидати поранених солдатів у безглузді атаки.

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Скріншот з відео з пораненими російськими солдатами Євгенієм та Ігорем Валєтовими

Назар Волошин, речник командування Об’єднаних сил ЗСУ на харківському напрямку, розповів у суботу на одному з новинних телеканалів, що, за даними української військової розвідки, російська 83-тя повітряно-десантна бригада все ще боєздатна, але моральний дух російських військових розгорнутих у Вовчанську підрозділів останнім часом дуже підупав.

«На Вовчанському напрямку є підрозділи сил ворога, які не виконують накази командирів. Зафіксовані численні випадки відмови вояків російської армії, зокрема десантно-штурмового загону 153-го танкового полку, виконувати накази, тому що в них дуже великі втрати серед командного складу і в штурмових групах», – сказав Волошин.

У звіті Генерального штабу Збройних сил України за понеділок зазначено, що всі російські штурми у Вовчанську на вихідні були відбиті українськими силами. «Ситуація там під контролем», – йдеться у звіті.

В середині червня українські підрозділи, які з кінця жовтня не мали достатніх поставок артилерійських боєприпасів через політичні суперечки в США та Європі, почали отримувати обмежену кількість снарядів. Минулими вихідними з’явилися нові докази того, що в районі Вовчанська українські артилерісти нарешті мають достатньо снарядів, аби ефективно вражати російські цілі – після складних кількох місяців, коли вони змушені були рахувати кожен постріл і тому іноді лише фіксували бажані цілі, не маючи змоги їх знищити.

У неділю командування ЗСУ оприлюднило відео піхотної атаки, розпочатої росіянами на Вовчанському напрямку наприкінці червня. Судячи з відео, всюдисущим українським операторам БпЛА вдалося нанести влучні мінометні та артилерійські удари по будівлях, у яких намагалися сховатися російські вояки.

Підрозділ операторів ударних дронів Третьої десантно-штурмової бригади ЗСУ, яка наприкінці червня воювала на Вовчанському напрямку, в неділю опублікував відео, на якому двоє російських військових намагаються евакуювати пораненого побратима, але потрапляють під український удар 155-мм касетними боєприпасами.

Протягом кількох місяців гострої нестачі снарядів українські артилеристи вели вогонь переважно касетними боєприпасами, та й то лише по великих групах атакуючих росіян, не витрачаючи снаряди на малочисельні групи. В ударному угрупованні «Терра» заявили, що тепер навіть по єдиному поміченому російському солдату буде вестися вогонь.

Відкриті джерела повідомляють, що українське командування розгорнуло на Харківському напрямку щонайменше вісім перевірених у боях бригад, підтримуваних десятками ударних груп безпілотників, зібраних з усієї України, а також двома артилерійськими бригадами. Таким чином командувачі ЗСУ намагаються протидіяти звичній російській тактиці виснаження, знищуючи російських солдатів швидше, ніж країна-агресорка встигатиме готувати їм заміну та кидати у м'ясорубку війни.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американській газеті Philadelphia Inquirer, опублікованому в неділю, заявив, що співвідношення втрат обох сторін на фронті – чотири до одного на користь України, і що після нещодавніх масованих російських атак на Харківському та Покровському напрямках, де їх кинули проти новостворених українських бригад, це співвідношення зросло до шести до одного. Враховуючи величезну вогневу міць переданої західними союзниками артилерії, ЗСУ можуть не тільки зупинити армію РФ, але й відкинути її за український кордон, заявив Зеленський.