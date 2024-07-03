Жителі села Собатин Хустського району на Закарпатті неодноразово зверталися до мобільних операторів з проханням покращити зв’язок. Через гірський рельєф забезпечити населений пункт належним покриттям було досить важко. Проте інженерам Київстар вдалося втілити складний проєкт будівництва, і вже в середині червня цього року в Собатині успішно запустили в ефір нову базову станцію.

Село Собатин оточують гірські хребти висотою від 260 до 330 метрів і густий ліс – це природні перепони для радіосигналу від базових станцій, що знаходяться поруч. Мешканці селища довгий час відчували складнощі через відсутність покриття, і хоч населення Собатина складає лише близько 800 осіб, Київстар поставив собі за мету втілити бажання мешканців мати надійний мобільний зв’язок і збудувати базову станцію безпосередньо в селі, попри значно ускладнений процес будівництва.

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Фото надано прес-службою "Київстар".

«Спершу ми зіштовхнусь із проблемою вибору земельної ділянки для базової станції, адже навколо – гірські схили. При цьому необхідно було підібрати точку з прямою видимістю на іншу базову станцію, щоб забезпечити систему передачі сигналу» - зазначає Вадим Горобченко, інженер інформаційно-комунікаційних систем Київстар. За сприяння Іршавської міської територіальної громади, до складу якої входить село Собатин, вдалося вибрати оптимальне місце для майбутнього будівництва. Для успішної реалізації проєкту спершу необхідно було прокласти під’їзну дорогу, потім - лінію електроживлення з протилежного від налаштованої дороги кінця села та задіяти спецтехніку. На підготовчі й будівельні роботи та облаштування майданчика пішло близько 6 місяців, а ще за 2 місяці на висоті 272 метри вийшла в ефір нова базова станція. Мешканці Собатина відтепер користуватимуться мобільним зв’язком від Київстар.

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Фото надано прес-службою "Київстар".

Якісний мобільний зв’язок - базова потреба населення в усіх точках України, як у столиці, так і в невеликих селах. За період повномасштабного вторгнення Київстар збудував понад 5,5 тисяч і модернізував майже 13,2 тисяч базових станцій та продовжує розширювати 4G-покриття вздовж автодоріг. Кошти, які компанія інвестує в будівництво зараз, навіть перевищують капітальні витати до повномасштабної війни.

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Паралельно із вирішенням завдань з розвитку мережі Київстар у Західному регіоні, як і в усій Україні, тривають роботи з покращення енергоавтономності базових станцій, заміна акумуляторів безперебійного живлення та встановлення стаціонарних генераторів.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й за останні два роки виділила понад 2 млрд грн на підтримку ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи розміщені на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні й визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua