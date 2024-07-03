Україні скажуть, що вона зараз занадто корумпована, щоб вступити в НАТО. Про це зазначать у комюніке НАТО, яке підпишуть на щорічному саміті Альянсу 9 липня, пише The Telegraph.

НАТО вимагає від України більше боротися з корупцією

Як зазначив високопоставлений чиновник Державного департаменту США, для досягнення прогресу переговорів про членство Північноатлантичний союз вимагатиме від Києва чергових кроків.

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"Ми маємо відступити та аплодувати всьому, що Україна зробила в ім’я реформ за останні два з лишком роки", – зауважив чиновник, додавши, що НАТО хоче "похвалити" Україну за продовження боротьби з корупцією. Водночас він наголосив і на додаткових кроках, які необхідно зробити в цій сфері.

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"Це пріоритет для багатьох із нас за цим столом", – сказав чиновник.

Членство в НАТО – єдина гарантія для України

Нагадаємо, що голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен зазначив, що лише членство в Альянсі надасть Україні довгострокову перспективу миру.

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З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить Патрік Тернер.

За його словами, угоди з Росією "не варті паперу, на якому Путін ставить свій підпис". Водночас він зауважив, що безвідповідальна війна та жорстокість Путіна зміцнили НАТО та відносини між союзниками. Гойсґен додав, що міжнародне співтовариство, зокрема НАТО, має організуватися так, щоб Путін нарешті усвідомив, що його агресія невигідна.

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"Міжнародна спільнота не сприйматиме жодних змін кордонів за допомогою сили, і що сила закону не повинна програвати у змаганні з законом сильнішого", – наголосив очільник безпекової конференції.

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