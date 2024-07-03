За словами Лукашука, ушкоджень зазнали автівки, вікна, а також заправна станція.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Сьогодні ЗС РФ завдали удару по місту, через що пошкоджені торгівельний центр та автомобілі.

Російські війська 3 червня вдарили по Дніпру, внаслідок чого, за повідомленнями, загинуло щонайменше четверо людей і 53 постраждали.

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео з місця подій і повідомив про щонайменше трьох загиблих, серед яких 14-річна дитина, та 18 поранених.

Пізніше керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох, постраждалих – до 34, третина з яких госпіталізована, а двоє у важкому стані.

"У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи", – додав Лисак.