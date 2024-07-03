Військовослужбовець Балтійського флоту РФ, який мав допуск до державної таємниці, допоміг Силам оборони України зруйнувати зсередини корпус російського ракетного корабля “Серпухов” на початку квітня цього року. Це було частиною спецоперації “Рибалка” Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).
Як зазначає представник ГУР Андрій Юсов, “для ворога ця операція стала шоком, а ФСБ лютувало. Деякі голови точно полетіли”.
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На пресконференції у середу, 3 липня, громадянин Росії, матрос корабля “Серпухов” із позивним “Гога” розповів, що він був єдиним на судні, хто був проти війни з Україною, тому чоловік намагався звільнитися.
Однак, коли він написав рапорт, командир відправив його до психолога, бо “був в шоці”, також інформація була передана до ФСБ та прокуратури РФ. Але військовослужбовцю, який 11 років прослужив у російській армії, лише сказали, що “це перше та останнє його попередження”. “Гога” повернувся на судно після перевірок.
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В 2023 році він долучився до сил спротиву Легіону “Свобода Росії”. Під час спецоперації ГУР “Рибалка” противник путінського режиму забрав секретні документи, підпалив корабель та покинув його. Наразі чоловік перебуває на території України та воює у складі Легіону “Свобода Росії”
МКР “Серпухов” проекту 21631 “Буян-М” – це один із найсучасніших ракетних катерів російського флоту, він був спущений на воду у 2015 році. Корабель є носієм ракет "Онікс" та "Калібр", якими росіяни б'ють по Україні.
Російський ракетний корабель у Калінінградській області був підпалений і зазнав значних пошкоджень внаслідок спецоперації української військової розвідки (ГУР) у неділю, 7 квітня.
Ракетний корабель "Серпухов" базувався на Балтійській військово-морській базі в найзахіднішому регіоні Росії - Калінінградській області, яка затиснута між Польщею та Литвою.