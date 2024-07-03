Служба безпеки України повідомила про затримання агентки російської спецслужби, яка намагалася завербувати коригувальників на Сумщині.
СБУ затримала агентку-рекрутерку ФСБ
Для цього вона регулярно об’їжджала місцевість і випитувала потрібні дані у знайомих. Агентка намагалася встановити контакти з колишніми та чинними працівниками оборонних заводів.
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У разі виявлення потенційних колаборантів, агентка намагалася залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від Росії.
Її зловили, коли вона знімала один із об’єктів на відео.
Поплічницею ворога є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Вона підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають в РФ і підтримують агресію проти України.
Саме через своїх родичів жінку дистанційно завербували та призначили їй куратора. Для комунікації російський спецслужбіст, особу якого вже встановили в СБУ, та його агентка використовували анонімний чат у месенджері.
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Яке покарання загрожує агентці ФСБ на Сумщині
Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Їй загрожує довічне ув’язнення.