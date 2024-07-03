Чесько-українська компанія UAC поблизу Кельна розпочала серійне виробництво військових безпілотників для української армії, пише чеське видання e15.

Масове виробництво дронів від компанії UAC

Зараз на кельнських підприємствах працюють вісімдесят людей, переважно українці. Приблизно п’ята частина працівників – чехи. У компанії зазначили, що за зростання попиту штат можуть розширити.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"У листопаді ми почали пробне виробництво, у квітні – планове Це у прямому сенсі військове виробництво, адже наш ексклюзивний замовник – українська армія", – зазначив виконавчий директор UAC Павло Булант.

Advertisement

Більша частина складових для дронів компанія здатна виготовити самостійно, оскільки збірка материнських плат і цілих електронних блоків здійснюється на високотехнологічному обладнанні під керівництвом високо кваліфікованих працівників. Так само виготовляють і оптичні контейнери для спостереження за полем бою та ведення вогню.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

Також в UAC використовують технології 3D-принту та верстати із комп’ютерним керуванням, за допомогою яких виробляють фюзеляжі та крила БпЛА.

"Ми практично повністю самоокупні, маємо мінімум субпідрядників. Ми купуємо у них, наприклад, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння для керування безпілотниками", – додав Булант.

Advertisement

За словами керівника компанії, зборка дрона займає лічені хвилини, незалежно від того, чи це дрони-розвідники Stork для спостереження за полем бою чи дрони-камікадзе Mace для знищення танків, бойових машин піхоти, військових кораблів або груп ворога.

Чехія надасть майже 35 млн євро на боєприпаси Україні

Нагадаємо, що уряд Чехії виділить майже 866 мільйонів крон (34,7 мільйона євро) в рамках своєї ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Як зазначалося, гроші витратять на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group. Також країна наростила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів.

Advertisement

Окрім того, значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в рамках чеської ініціативи, будуть відновлювати на заводах Словаччини.