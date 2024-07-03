Україна та Норвегія погодили можливість продовження транспортного безвізу. Він діятиме що щонайменше до 30 вересня 2024 року. У серпні відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження «транспортного безвізу» з Норвегією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Україна продовжила "транспортний безвіз" з Норвегією - що відомо

У повідомленні зазначається, що транспортний безвіз допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему

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Лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Вперше Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз у серпні 2023 року терміном до 30 червня 2024 року.

"Слідом за продовженням “транспортного безвізу” між Україною та ЄС, продовжуємо спрощувати логістичні маршрути для наших перевізників з іншими країнами. Для бізнесу – це можливості розвитку, а для держави – збільшення експорту та економічного зростання", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.