Україна та Норвегія погодили можливість продовження транспортного безвізу. Він діятиме що щонайменше до 30 вересня 2024 року. У серпні відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження «транспортного безвізу» з Норвегією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Україна продовжила "транспортний безвіз" з Норвегією - що відомо
У повідомленні зазначається, що транспортний безвіз допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему
Лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.
Вперше Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз у серпні 2023 року терміном до 30 червня 2024 року.
"Слідом за продовженням “транспортного безвізу” між Україною та ЄС, продовжуємо спрощувати логістичні маршрути для наших перевізників з іншими країнами. Для бізнесу – це можливості розвитку, а для держави – збільшення експорту та економічного зростання", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.
Що таке лібералізація вантажних перевезень
Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби в спеціальних дозволах, доступна до 37 країн, включно з країнами Європейського Союзу.
Минулого року команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість із Норвегією та Північною Македонією та продовжити відповідні угоди з Молдовою, Туреччиною та Чорногорією.