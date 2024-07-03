Ворожі сили завдали 2 511 ударів по Донецькій області за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Росія здійснила обстріли на Донеччині

"Пошкоджено 61 цивільний об’єкт – 49 житлових будинків, магазини, заклад освіти, бібліотеку, автомобілі, екскаватор і поле пшениці", – уточнили в поліції.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Селидове скинули "КАБ-500", внаслідок чого загинула цивільна особа, а трьох мешканців поранено. Пошкоджені також 24 приватні будинки та 2 автомобілі.

Advertisement

У Нью-Йорку ворог влучив у приватну оселю – загинула людина.

Двоє поранених мирних жителів – у Сіверську, а по одному – у Гірнику, Зарічному, Північному та Часовому Яру.

Лиман постраждав від двох авіабомб "УМПБ Д-30СН" ЗС РФ, унаслідок чого пошкоджений об’єкт сільського господарства, проте цивільні не постраждали. У Костянтинополі від такої бомби руйнувань зазнали 4 приватні будинки, дві крамниці, заклад освіти та бібліотека.

Також в Одрадному детонація такої бомби пошкодила 6 будинків.

Фото: Управління Національної поліції в Донецькій області

Advertisement

Останній обстріл Донеччини – що відомо

За попередню добу росіяни завдали 2 576 ударів по населених пунктах Донецької області.

Як зазначалось, ворог скидав КАБи та бомби УМПБ Д-30СН, а також застосовував РСЗВ "Ураган".

Повідомлялося про загиблих та поранених, серед яких є діти.