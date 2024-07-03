У Службі безпеки повідомили про винесення вироку агентці російської спецслужби, яка коригувала ворожі ракетні удари по Черкащині.

Агентка ФСБ отримала довічне ув'язнення

Вона коригувала ракетні удари Росії по об’єктах військової інфраструктури Сил оборони.

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Для виконання завдання жінка виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала РФ координати й опис об’єктів.

Вона також намагалась влаштуватися до Черкаської обласної військової адміністрації, щоб отримати розвіддані про критичну інфраструктуру регіону.

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СБУ затримала зловмисницю на початковому етапі роботи на ворожу спецслужбу.

Фото: Служба безпеки України

За якими статтями визнали винною агентку ФСБ

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Суд також призначив конфіскувати все майно фігурантки.

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На 15 років ув'язнили агентку ФСБ, яка передавала росіянам локації ЗСУ

Нагадаємо, що на Донеччині жінка збирала інформацію про напрямки руху та орієнтовну кількість бронетехніки української армії.

СБУ її затримала, коли та проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

Жінка використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути. Найбільше її цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто.