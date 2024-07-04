"Дякую всім нашим поліцейським, які захищають життя та Україну. Б’ються заради нашої держави на фронті. Забезпечують правопорядок у тилу. Допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах. Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки", - заявив Президент.

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Вітання з Днем Національної поліції України розміщене на сторінці глави держави у Фейсбуці .

Він також подякував поліцейським, які допомагають людям, постраждалим від проявів злочинності, та повертають справедливість в Україну - фіксують усі обставини й формують доказову базу російських воєнних злочинів.

"Дякую кожному та кожній, хто обрав службу Україні! Вітаю з Днем Національної поліції України!", - підкреслив Зеленський.

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Функції поліції за останні роки трансформувалися відповідно до викликів повномасштабної війни. Але незмінними залишаються вірність присязі та закону, готовність завжди прийти на допомогу, зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.