Президент Володимир Зеленський подякував працівникам Національної поліції України за службу.

 Вітання з Днем Національної поліції України розміщене на сторінці глави держави у Фейсбуці.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Дякую всім нашим поліцейським, які захищають життя та Україну. Б’ються заради нашої держави на фронті. Забезпечують правопорядок у тилу. Допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах. Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки", - заявив Президент.

Advertisement

 

Він також подякував поліцейським, які допомагають людям, постраждалим від проявів злочинності, та повертають справедливість в Україну - фіксують усі обставини й формують доказову базу російських воєнних злочинів.

"Дякую кожному та кожній, хто обрав службу Україні! Вітаю з Днем Національної поліції України!", - підкреслив Зеленський.

Трампа не боюся, F-16 буде більше - Зеленський на пресконференції
Більше по темі

Трампа не боюся, F-16 буде більше - Зеленський на пресконференції

Головні заяви Володимира Зеленського з пресконференції 15 липня 2024 року: про військову та фінансові допомогу, Трампа, Орбана системи ППО та удари по РФ.

Функції поліції за останні роки трансформувалися відповідно до викликів повномасштабної війни. Але незмінними залишаються вірність присязі та закону, готовність завжди прийти на допомогу, зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення державних нагород за підтримку РФ Зеленський
Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення державних нагород за підтримку РФ
Київ Пост
1д тому
Зеленський наступного тижня перезавантажить Кабмін і звільнить Шмигаля – джерело ЕКСКЛЮЗИВ Зеленський
Зеленський наступного тижня перезавантажить Кабмін і звільнить Шмигаля – джерело
Олена Граждан
1д тому
Трампа не боюся, F-16 буде більше - Зеленський на пресконференції Росія
Трампа не боюся, F-16 буде більше - Зеленський на пресконференції
Інтерфакс-Україна
2д тому
В Україні сьогодні відзначають День Української Державності США
В Україні сьогодні відзначають День Української Державності
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Київстар додатково закупить 848 промислових генераторів для мережі
Далі » Куди піти у Києві цими вихідними: афіша подій на 5-7 липня 2024 року