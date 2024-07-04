Відео з чоловіком у військовій формі та балаклаві, який сидить за столом у збройовій майстерні, РІА-Новости опубліковало у понеділок, 1 липня, а наступного дня до відео додалося повідомлення на веб-сайті агентства. Чоловік на відео, названий експертом із боєприпасів, демонструє та описує те, що, за його словами, є системами запалювання та наведення американської ракети ATACMS, яку збила російська ППО.

Неназваний експерт розбирає на окремі складові один із вищевказаних компонентів, і каже: «Ми, в принципі, можемо проаналізувати роботу ракетних систем на всіх етапах траєкторії польоту, тобто базу корекції, і те, наскільки вона може бути скоригованою, оскільки ракета летить по складній балістичній траєкторії».

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Чоловік показує позначку виробника на тому, що він називає системою наведення GPS, яка, за його словами, доводить, що ракета надійшла зі складу армії США в Алабамі.

Більше по темі Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

Далі він описує окремі компоненти ракети, яка, за його словами, є дуже складною, і припускає, що настільки складною зброю зробили із суто фінансових, а не технічних міркувань – щоб зробити ракету якомога дорожчою.

Advertisement

У матеріалі РІА-Новості цитуються слова колишнього офіцера російської армії та військового аналітика Віктора Литовкіна, який сказав, що тепер деталі ATACMS в руках росіян, і це дозволить їм виявити слабкі сторони цієї зброї, аби ефективніше їй протидіяти. За його словами, російські вчені тепер зможуть розробити та порекомендувати військовим найбільш дієві заходи протидії.

«Військові використовуватимуть цю інформацію, аби збивати ці ракети та нищити комплекси, з яких їх запускають. Можливо, після вивчення цієї ракети [російські війська] зможуть швидше виявляти місце розміщення цих ракет та їхнього запуску», – додав експерт.

Advertisement

Він сказав, що ATACMS «більше не є таємницею», додавши: «Ми довели всім, що ми знайшли «протиотруту» від найбільш розхвалюваних і рекламованих західних типів військової техніки, і що ми ефективно її використовуємо».

Що саме потрапило до рук росіян?

Хоча твердження росіян про те, що на відео показані саме частини ракети ATACMS, поки що не підтверджені, при уважному його перегляді стає зрозуміло, що це справді складові американської ATACMS. На відео росіяни заблюрили деякі частини компонентів ракети, зокрема її серійні номери, які дали би США можливість визначити, частини якої конкретно ракети потрапили до рук росіян, і де вона була перехоплена.

Більший компонент ракети на російському відео, розмішений на столі праворуч від неназваного експерта в масці, здається, є системою кільцевих лазерних гіроскопів ракет. Це критично важливий елемент інерціальної навігаційної системи (INS) ракети, який спільно із вбудованою системою GPS вона надає важливу інформацію про відстань, напрямок, обертання та положення ракети в польоті, порівнюючи її з іншими інерціальними датчиками та налаштуваннями.

Advertisement

Скріншот з відео РИА-Новости з блоком інерційних вимірювань кільцевого лазерного гіроскопа ATACMS і GPS-антени.

Другий компонент, з яким збройовий фахівець оперує та який частково розбирає – це запалювач ракети. Саме цей компонент є найбільш показовою деталлю зброї. Попри розмитість зображення, більшість технічної інформації, нанесеної виробником на деталь, є достатньо видимою, аби встановити, що це FMU 161/B, що підтверджує, що це компонент ракети ATACMS типу M57. Це версія ракети з дальністю 300 км, яка несе 214-кілограмову фугасну унітарну боєголовку.

Advertisement

Скріншот з відео РИА-Новости із запобіжником FMU 161/B ракети ATACMS

Деякі російські мілблогери відреагували на відео РІА-Новости, глузуючи з того, що їхній так званий експерт із таким захопленням розповідає про деталі, які вдалося роздобути росіянам. Один мілблогер написав із цього приводу:

"ATACMS був розроблений у середині 1980-х років?

і запобіжник був перероблений з попередньої ракети, як він справедливо зазначає, тому запобіжник, ймовірно, з 1970-х років?

Advertisement

О НІ! Росія тепер знає, як США створювали ракетні запали понад 50 років тому!"