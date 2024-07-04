Протягом червня співробітники Київстар брали участь у традиційній благодійній ініціативі компанії «Місяць донорства», метою якої є підтримка волонтерського руху всередині компанії та допомога суспільству. За результатами проєкту корпоративні донори компанії здали загалом 50 літрів крові.

67 співробітників компанії здали кров безпосередньо в головному офісі компанії у Києві, де централізований забір крові здійснювався бригадою медиків Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова. Ще 43 співробітники здали кров самостійно у спеціалізованих центрах в інших регіонах України: Дніпрі, Чернігові, Миколаєві, Івано-Франківську, Харкові, Львові, Житомирі, Одесі та інших містах.

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«Потреба в крові є постійною, особливо під час повномасштабного вторгнення, адже йдеться про врятовані життя цивільного населення та наших захисників. Цьогоріч я традиційно долучився до ініціативи і також став донором крові у Дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Вдячний кожному, хто долучається й робить величезний внесок у порятунок життів», — коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

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В рамках «Місяця донорства» за підтримки цифрової медичної платформи Helsi для співробітників Київстар також було організовано спеціальний вебінар із сімейною лікаркою Віталіною Олещенко та представницею команди Helsi Наталією Дубовик. Задачею лекції було розповісти волонтерам про важливість донорського руху й про базову підготовку напередодні здачі крові, що є не менш важливою складовою. Детальніше з правилами підготовки можна ознайомитися на сайті - https://helsi.me/faq/donor-checklist.

Після успішної здачі крові всі співробітники, що долучилися до акції, отримали приємні подарунки від компанії, а також гарантовані додаткові вихідні, які передбачені донорам крові на законодавчому рівні.

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Волонтерське ком’юніті Київстару регулярно підтримує соціальні ініціативи компанії. Це велика команда, яка щорічно долучається до різних соціально-важливих проєктів, що ініціює мобільний оператор. За час повномасштабної війни корпоративні волонтери компанії зібрали вже 2,7 млн грн допомоги військовим, на розмінування країни та на підтримку постраждалих від війни.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua