У Білорусі, яка вже багато років перебуває під владою диктатора Лукашенка, кілька військових вищої ланки нещодавно заявили , що війська України та деяких країн НАТО накопичуються поблизу білоруського кордону. Ці заяви перервали мовчанку, яку офіційний Мінськ тримав майже рік.

Значення лукашенківської Білорусі – головного союзника Путіна – останнім часом дещо зменшилось, особливо на тлі зближення РФ із Китаєм та нарощування постачань зброї до Росії з Північної Кореї. Втім, не слід забувати, що саме Білорусь протягом останніх десятиліть є головною військовою союзницею Росії, яка надала Москві свою територію, зокрема, для вторгнення на Київщину навесні 2022 року – без сприяння Білорусі не було б ані наступу росіян на Київ, ані руйнувань в Ірпіні, ані Бучанської різанини.

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Багато чого тут залишилося незмінним із весни 2022-го. Цей міст, який довгий час був символом комунікації між двома державами, підірвали рано вранці 24 лютого 2022 року – до війни його щодня перетинали до кількох тисяч білорусів.

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Ми стоїмо на ньому, дивлячись у бік Білорусі. Прикордонники розповідають, як вони завадили наступу росіян на Чернігів із заходу.

«У нас 100% ділянки державного кордону зараз заміновано, також починаючи з квітня 2022 року створюються інженерно-фортифікаційні споруди, протитанкові й протитранспортні рови, мінно-вибухові загородження, пастки, лісові завали», - розповідає Олег, офіцер Державної прикордонної служби України.

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Ось такі споруди зводять силами прикордонників. Виключно оборонні.

Замінована територія, протитанковий рів, загородження з колючого дроту, а також секретні позиції на місцевості. Прикордонники кажуть: білоруси, такі близькі до українців мовно та культурно, їх дуже розчарували тим, що дали росіянам окупувати свою країну й використати її як плацдарм для нападу на Україну. Тепер їм соромно дивитися в очі українським прикордонникам.

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«По той бік ми періодично спостерігаємо прикордонників Республіки Білорусь, які здійснюють патрулювання з використанням катерів, піші патрулювання, ми спостерігаємо також у них фортифікаційні облаштування, не в таких масштабах, як у нас. Коли вони бачать, що ми бачимо їх, вони намагаються з поля зору зникати», - каже Олег.

Зараз тут настільки тихо, що можна без каски вийти на берег Дніпра – річки, що розділяє дві країни – ось знак державного кордону, а на тому березі вже Білорусь.

Місцеві кажуть – російське вторгнення завдало прикордонним селам величезної шкоди.

«Родичі в кого там були, зі слів наших людей, вони перестали з ними спілкуватись. Тому що з того боку просто не розуміють, що тут відбувається. Колись були друзями, через річку човнами плавали, через міст їздили, по ягоди, в магазини – вони до нас, ми до них, тепер це все зупинилося», - каже голова Дніпровського старостинського округу Михайло-Коцюбинської громади Чернігівської області Валентина Деркач.

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Втім, незважаючи ні на що, місцеві мешканці, користуючись затишшям, продовжують жити звичним життям. І сподіваються, що з Білорусі нападу не буде.

«Може Батька не такий дурень, як той маразматик (Путін). Та які там контакти, про що ви кажете? Там же прикордонники не такі, як в нас, розбиратися ніхто не буде, одразу розстріляють», - каже місцевий мешканець Микола.

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Прикордонники також кажуть, що поки що на тому березі не спостерігається ані білоруської, ані російської військової активності.

« Станом на сьогоднішній день жодних угруповань військових та жодних підготовчих робіт масштабних нами не фіксується . Ми спостерігаємо за ними, вони за нами, провокацій станом на зараз немає», - каже Олег.

І поки з обох боків спостерігається затишшя, з боку Білорусі не летять ракети на Україну, а Україна, своєю чергою, не завдає ударів по білоруських нафтопереробних заводах, як це вона робить із російськими НПЗ. В чому причина такої взаємної напруженої нейтральності? Білоруський опозиційний політик Тетяна Мартинова пояснює: для Лукашенка, режим якого дуже нестабільний, вигідно тримати статус-кво й не йти назустріч усім забаганкам Путіна, особливо після того, як білоруські військові побачили, яких втрат зазнає російська армія в Україні.

« Все вкладається у логіку Лукашенка. 24 лютого 22 року в нас полетіли ракети з боку Білорусі. Чи була у нас нагода, щоб полетіло назад? Ні. І він це знав. А зараз є - і він це знає. Білоруський силовий блок може воювати лише з мирними людьми, але не тоді, коли навпаки, проти нього теж людина з вогнепальною зброєю. І Лукашенко знає, які настрої в армії. Він знає, що якщо він кине її у війну, це буде останній день його влади», - говорить Мартинова.

Україна також намагається не чіпати притихлого російського союзника, аби не відкрити ще один фронт. Адже кордон України з Білоруссю – це більше 1000 кілометрів.

«Лінія фронту на півночі для України – це дуже велике обтяження. І набагато більша проблема. Україна та її влада вчиняє мудро», - каже Мартинова.

На сьогодні на україно-білоруському прикордонні хоча й затишшя, але напружене. Багато територій тут заміновані, гуляти ними та збирати гриби заборонено, і це дуже засмучує місцевих мешканців

«На психологічний стан людей це все дуже впливає. Люди стали більш замкнуті, дуже переживають», - каже староста Валентина Деркач.