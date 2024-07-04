Служба безпеки України повідомила про підозру командиру 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу збройних сил РФ Івану Панченку, поінформували в СБУ.

СБУ оголосила про підозру російському полковнику Івану Панченку

Він організовує повітряні атаки на цивільні об’єкти України. На початку травня 2022 року полковник віддав наказ завдати авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

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Для цього росіяни використали багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

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Унаслідок атаки будівля музею зазнала значних ушкоджень, а його працівник був важко поранений.

Згідно з даними СБУ, Панченко продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

За якою статтею повідомили про підозру Івану Панченку

На підставі зібраних доказів під час розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі Служби безпеки заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, відданя наказу про вчинення таких дій за попередньою змовою групи осіб.).

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Про підозру оголосили одному з командувачів Росгвардії за окупацію частини Херсонщини

Нагадаємо, що 25 червня командувачу угруповання військ "Південь" Росгвардії Ігорю Турченюку, який брав безпосередню участь у тимчасовому захопленні частини території Херсонської області та переслідуванні цивільних, СБУ заочно повідомила про підозру.

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Як зазначалося, він брав участь в окупації території Херсонщини, а з лютого по липень 2022 року військовослужбовці Росгвардії під його командуванням спільно з іншими військовими ЗС РФ забезпечували окупаційний режим населених пунктів регіону.

Під його керівництвом військовослужбовці Росгвардії брали участь у силових розгонах мирних акцій протесту на території Херсонської області, а над протестувальниками знущалися.