Після п'ятнадцяти років спроб, уряду Білорусі вдалось досягти вступу до Шанхайської організації співробітництва під час другого дня саміту організації, повідомили в Радіо Свобода.

Білорусь вступила до ШОС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко домагався членства Білорусі в організації п'ятнадцять років.

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Після цього він назвав вступ Білорусі до ШОС "історичним".

"Там [на Заході – ред.] немає лідерів, здатних самостійно ухвалювати відповідальні рішення", – наголосив Лукашенко.

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За даними Радіо Свобода, Лукашенко міг сподіватися, що зв’язки з ШОС покращать торговельно-економічну співпрацю з Китаєм, водночас зменшивши залежність країни від рішень Москви.

Шанхайська організація співробітництва – політична, економічна й безпекова оборонна організація, заснована КНР і РФ у 2001 році.

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ЄС схвалив високі тарифи на імпорт агропродукції з Росії й Білорусі

Нагадаємо, що раніше Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що Рада міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) погодила підвищення тарифів на імпорт зернової та олійної продукції з РФ і Білорусі.

Ухвалене рішення має запровадити "заборонні" тарифи на зернові, олійні культури та продукти їх перероблювання з Росії та Білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт таких продуктів.

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Ці заходи застосують проти продукції, яка прямо або опосередковано експортується в ЄС з РФ та РБ. Але заходи не поширюються на транзит їхньої зернової продукції через ЄС на ринки третіх країн.

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