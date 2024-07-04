Стало відомо про терміни ув'язнення для двох колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях, повідомили в СБУ.

Суд визначив терміни ув'язнення для двох колаборантів

Інформаторка ГРУ РФ, яка жила в Костянтинівці на Донеччині й була на зв’язку із командиром ворожої групи спецпризначення, обходила навколишню місцевість, де фіксувала місця базування підрозділів ЗСУ поблизу передової.

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Росіяни хотіли використати ці розвіддані для здійснення комбінованих ударів по локаціях Сил оборони. СБУ зірвала плани країни-агресора завдяки затриманню зрадниці в січні 2024 року.

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Суд призначив їй 14 років ув'язнення.

Фото: Служба безпеки України

Іншим засудженим був експрацівник агрокомпанії у Сватівському районі Луганщини.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Після захоплення громади він облаштував на власному подвір’ї СТО для ремонту техніки росіян, а ще відвозив на передову особовий склад та боєприпаси для ворога, а також будматеріали для облаштування ворожих траншей.

Він користувався транспортом, який вкрав із автопарку сільгосппідприємства.

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Потім фігурант переїхав до Борисполя на Київщині, де хотів зареєструватися як переселенець, проте згодом СБУ його затримала. Суд призначив йому 13 років ув'язнення (з урахуванням співпраці зі слідством).

Обох зрадників суд визнав винними за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).