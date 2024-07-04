Стало відомо про терміни ув'язнення для двох колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях, повідомили в СБУ.
Суд визначив терміни ув'язнення для двох колаборантів
Інформаторка ГРУ РФ, яка жила в Костянтинівці на Донеччині й була на зв’язку із командиром ворожої групи спецпризначення, обходила навколишню місцевість, де фіксувала місця базування підрозділів ЗСУ поблизу передової.
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Росіяни хотіли використати ці розвіддані для здійснення комбінованих ударів по локаціях Сил оборони. СБУ зірвала плани країни-агресора завдяки затриманню зрадниці в січні 2024 року.
Суд призначив їй 14 років ув'язнення.
Іншим засудженим був експрацівник агрокомпанії у Сватівському районі Луганщини.
СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині
Після захоплення громади він облаштував на власному подвір’ї СТО для ремонту техніки росіян, а ще відвозив на передову особовий склад та боєприпаси для ворога, а також будматеріали для облаштування ворожих траншей.
Він користувався транспортом, який вкрав із автопарку сільгосппідприємства.
Потім фігурант переїхав до Борисполя на Київщині, де хотів зареєструватися як переселенець, проте згодом СБУ його затримала. Суд призначив йому 13 років ув'язнення (з урахуванням співпраці зі слідством).
Обох зрадників суд визнав винними за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Довічно ув'язнили агентку ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь
Нагадаємо, що 3 червня Служба безпеки повідомила про винесення вироку агентці російської спецслужби, яка коригувала ворожі ракетні удари по Черкащині.
Вона виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала РФ координати й опис об’єктів. Жінка також намагалась влаштуватися до Черкаської ОВА для отримання розвідданих про критичну інфраструктуру області.
Але СБУ затримала її на початковому етапі роботи на ворожу спецслужбу.