Уряди Польщі та Словаччини пропонують різну інтенсивність переговорів щодо вступу України до НАТО, повідомив Укрінформ, цитуючи президента Словаччини Петера Пеллегріні під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції у Варшаві.

Позиції Словаччини і Польщі відрізняються в питанні інтеграції України до НАТО

"Якщо йдеться про справи, в яких наші позиції відрізнятимуться під час саміту НАТО, то пан президент [Дуда – ред.] виступає за швидший початок переговорів щодо членства України в НАТО. Натомість ми заохочуємо, скоріше, до поміркованості, щоб ненароком ці переговори не призвели до ще більшої ескалації напруги і це не спровокувало Росію до ще більшої агресії", – пояснив Пеллегріні.

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У цьому контексті Дуда зауважив, що між Польщею і Словаччиною є різниці у поглядах щодо України. Однак, за його словами, "потрібно зустрічатися, щоб знаходити точки порозуміння".

Більше по темі НАТО призначив спецпредставника в Україні З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить Патрік Тернер.

За словами Дуди, що запросив Пеллегріні на саміт глав держав групи Arraiolos восени цього року у Кракові. Він також анонсував саміт лідерів "Вишеградської групи" під час Польського головування у V4, що попередньо має відбутися у грудні у курортній Віслі на півдні РП.

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Групу Arraiolos, яка наразі налічує 16 членів, створили в 2003 році під час зустрічі президентів в однойменному португальському місті. Під час щорічних зустрічей представників держав-членів групи обговорюють поточну ситуацію в ЄС, а також питання щодо його майбутнього.

НАТО висуне Україні вимогу щодо додаткових заходів для подолання корупції

Нагадаємо, що раніше в The Telegraph зазначали про те, що в комюніке НАТО, яке підпишуть на щорічному саміті Альянсу 9 липня, йтиметься про вимогу щодо додаткових заходів з метою подолання корупції.

Водночас за словами високопоставленого чиновника Державного департаменту США, Україна зробила в ім’я реформ за останні два з лишком роки щодо боротьби з корупцією.

Також Членство в НАТО голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен назвав єдиною гарантією для України.

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Він вважає, що безвідповідальна війна та жорстокість президента РФ Путіна зміцнили НАТО та відносини між союзниками.