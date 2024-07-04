Національний банк України запровадить обмеження щодо переказів з картки на картку, поінформував голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу фінансового комітету Верховної ради 4 липня.

Обмеження для переказу з картки на картку

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, аби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питання, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", – зазначив Пишний.

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За словами голови Нацбанку, представники зараз проводять другу ітерацію обговорення з волонтерським середовищем.

"Збираємо їхні позиції, аналізуємо. Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", – наголосив очільник НБУ.

Судовий реєстр України налічує щонайменше 42 тисячі вироків шахраям

Нагадаємо, що шахрайство, пов'язане з орендою нерухомості, становить значну частину всіх судових вироків.

Як зазначалось, із них рекордні 3,1 тисячі були зафіксовані минулоріч, а частина справ – понад 360 – стосується шахрайства з нерухомістю.

У 2021 році зафіксували близько 2,3 тисячі таких справ.