Північній екологічній фінансовій корпорації надійшли 25 млн євро для відновлення інфраструктури згідно 5 проєктах у Чернігівській, Сумській та Миколаївській областях, повідомив Укрінформ.

NEFCO проведе 5 проєктів відновлення трьох областей

"На нові проєкти в п'яти містах Чернігівської, Сумської та Миколаївської областей, які постраждали від прямих і непрямих наслідків воєнних дій, виділено 25 млн євро. Зараз ініціатива перебуває на етапі закупівель. Очікується, що проєкти буде повністю реалізовано до кінця 2026 року", – зазначили в організації.

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Проєкти проводитимуть у Чернігові й Ніжині Чернігівської області, Охтирці й Тростянці Сумської області та Первомайську Миколаївської області.

"Чернігів, Ніжин, Охтирка та Тростянець постраждали від прямих і непрямих наслідків воєнних дій, включно з пошкодженням комунальної інфраструктури. Відновлення цих п’яти малих та середніх міст отримало менше підтримки та уваги порівняно з іншими регіонами України", – пояснили в NEFCO.

Проєкти відновлення включатимуть модернізацію та ремонт об’єктів комунальних послуг у сферах централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Вони спрямовані на підвищення енергоефективності критичної інфраструктури, що гарантуватиме більшу стійкість, економію коштів, а також скорочення викидів парникових газів та біогенного навантаження на водойми.

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NEFCO розраховує на економію приблизно 1000 МВт-год електроенергії та 8400 МВт-год теплової енергії. Окрім цього, в організації прогнозують скорочення викидів вуглекислого газу приблизно на 2200 тонн на рік. При цьому жителі громад отримають сталі та комфортні умови життя.

Литва надала Україні пакет допомоги для відновлення енергоінфраструктури

Нагадаємо, що 20 червня литовський мережевий оператор Litgrid надасть Україні третій пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури.

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Як зазначалось, компанія віддасть демонтоване обладнання, яке не використовується у Литві, проте перебуває у відмінному стані.

Цей пакет забезпечить постачання електроенергії та відновить енергетичну інфраструктуру країни після війни. Пакет допомоги складався з автотрансформатора 330/110/10 кВ, а також іншого обладнання в мережі передачі 330 кВ і 110 кВ.