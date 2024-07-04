Президент Росії Владімір Путін перевів війну у фазу виснаження, що є його політичною ціллю, повідомили в Укрінформ, цитуючи співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова під час брифінгу.

Путін планово веде війну на виснаження

"Війна останні дванадцять місяців перейшла у фазу війни на виснаження. Спроба українського контрнаступу рік тому та активні спроби Росії провести власний наступ або контрнаступ нам показали, що жодна зі сторін на сьогодні не має спроможності здійснити наступальну операцію такого масштабу, яка б кардинально змінила ситуацію на полі бою, призвела до стратегічного прориву й переломила хід війни. Війна на виснаження триватиме й надалі", – заявив Мельник.

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На його думку, щоденні штурмові дії ворога мають дуже обмежені тактичні здобутки й високі втрати, але вони ефективно слугують наступу ворога й політичним цілям Путіна.

"Тактика Росії щоденних штурмових дій, треба визнати, залишається ефективною. Тобто російський повзучий наступ триває. Ціна захоплених територій і населених пунктів для Росії є надзвичайно високою. Зрозуміло, що й Україна платить за це величезну ціну людськими життями та втраченими територіями. І здавалося б, ту ціну, яку платить Росія і на полі бою, і через санкції, мало б спонукати їх до висновку, що це хибна стратегія", – додав експерт.

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За його словами, це може бути саме те, що зараз влаштовує президента країни-агресора. Тактичні здобутки з військової точки зору мають або дуже обмежене, або жодного оперативного значення. Водночас вони добре слугують політичним цілям Путіна та його адаптованій сучасній стратегії ведення війни.

Експерт пояснив, яких внутрішніх і зовнішніх цілей насправді досягає кремлівський диктатор веденням війни на виснаження та ресурсно витратними штурмовими діями на фронті.

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"Для внутрішньої публіки щоденні повідомлення наповнені звітами про те, що "герої СВО" просунулися ще на кількасот метрів і захопили якийсь населений пункт. Нікого не цікавить, що це за населений пункт і яке оперативне значення він має. Але це створює постійну ілюзію перемоги серед російського населення, і це дозволяє Путіну не ризикувати тим, що буде активний спротив через те, що російське населення побачить безперспективність війни", – зауважив Мельник.

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Невпинне просування й захоплення територій, попри величезні втрати особового складу та техніки, провалилась на Харківському напрямку.

Як зазначалось, піхота ЗСУ протягом вихідних продовжувала наступати у північному секторі фронту на Харківщині.

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Водночас в аналізі Інституту вивчення війни повідомлялось, що військова стратегія Кремля базується на "теорії перемоги російського президента Володимира Путіна, згідно якої Росія може нескінченно довго просуватися в Україні"

За даними аналітиків, українським силам достатньо просунутися на 200 метрів, щоби повністю оточити заблокованих на Агрегатному заводі росіян.