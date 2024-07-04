Сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав укази №406-448/2024 про призначення на посади суддів 200 осіб, повідомили на сайті голови держави.

Зеленський призначив нових суддів

Згідно з даними, указами призначили сімох суддів на посади в місцевих адміністративних судах, а ще шістьох – на посади у місцевих господарських судах.

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Павла Пархоменка призначили на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

Окремими указами Зеленський також призначив суддів на посади в господарських та адміністративних судах у низці областей.

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Зокрема, Оксану Приходько призначили суддею Житомирського окружного адміністративного суду, Євгена Саса – суддею Київського окружного адміністративного суду, Людмилу Ільєву – суддею господарського суду Миколаївської області, Миколу Юзьківа – суддею Тернопільського окружного адмінсуду, Олега Виноградського – суддею господарського суду Вінницької області, Вікторію Юрченко – суддею господарського суду Харківської області, Марію Садову – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду тощо.

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Президент призначив нового начальника Управління держохорони України

Нагадаємо, що Президент України прийняв рішення щодо змін у керівництві УДО після зриву планів ФСБ РФ з ліквідації вищого військово-політичного керівництва держави.

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Так, Олексія Морозова призначили на посаду начальника Управління державної охорони України у відповідному указі №361/2024.

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