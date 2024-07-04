Між ДСНС та благодійним фондом UAnimals підписано Меморандум про співпрацю, який дозволить залучити більше собак до кінологічних підрозділів ДСНС, повідомили в службі.
ДСНС підписала Меморандум із UAnimals
"Наразі, враховуючи інтенсивність російських обстрілів, актуальним буде активніше залучення кінологічних підрозділів до процесу розбору завалів і пошуку людей під ними. Не менш важливим є й залучення мінно-пошукових собак до розмінування. Тому посилення роботи у цьому напрямку доречне та необхідне", – пояснив Голова ДСНС України Андрій Даник.
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Він зауважив, що не менш важливим є залучення мінно-пошукових собак до розмінування, тому Меморандум допомагає посилити роботу в цьому напрямку.
Засновник UAnimals Олександр Тодорчук додав, що поки триває війна, головною метою фонду є максимальне убезпечення собак-пошуковців і підтримка їх амуніцією, аптечками та іншим необхідним обладнанням.
В Україні потенційно заміновані понад 140 тисяч квадратних кілометрів
Нагадаємо, що в МВС нещодавно повідомляли про те, що в Україні потенційно замінованими залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів, що на 30 тис. кілометрів менше, ніж минулоріч.
Як зазначалось. завдяки зусиллям українських саперів та співпраці з міжнародними партнерами, Україна розмінувала частину раніше забруднених територій.
За словами старшого помічника директора Департаменту управління та розбудови миру Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Хірото Камііші, японські експерти будуть активніше працювати, аби швидше організувати нові тренінги для українських спеціалістів.