Між ДСНС та благодійним фондом UAnimals підписано Меморандум про співпрацю, який дозволить залучити більше собак до кінологічних підрозділів ДСНС, повідомили в службі.

ДСНС підписала Меморандум із UAnimals

"Наразі, враховуючи інтенсивність російських обстрілів, актуальним буде активніше залучення кінологічних підрозділів до процесу розбору завалів і пошуку людей під ними. Не менш важливим є й залучення мінно-пошукових собак до розмінування. Тому посилення роботи у цьому напрямку доречне та необхідне", – пояснив Голова ДСНС України Андрій Даник.

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Він зауважив, що не менш важливим є залучення мінно-пошукових собак до розмінування, тому Меморандум допомагає посилити роботу в цьому напрямку.

Засновник UAnimals Олександр Тодорчук додав, що поки триває війна, головною метою фонду є максимальне убезпечення собак-пошуковців і підтримка їх амуніцією, аптечками та іншим необхідним обладнанням.