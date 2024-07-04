НАБУ та САП запобігли утворенню корупційної схеми у Львові, викривши двох осіб, які пропонували хабар за встановлення на посадах потрібних їм осіб, повідомили в НАБУ.

НАБУ повідомили про підозру двом особам, які пропонували хабар за посаду керівника митниці у Львові

1 млн дол. США вони пропонували за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно.

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Зловмисники обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності на митниці.

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Фото: НАБУ / Телеграм

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Одну особу-ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.