НАБУ та САП запобігли утворенню корупційної схеми у Львові, викривши двох осіб, які пропонували хабар за встановлення на посадах потрібних їм осіб, повідомили в НАБУ.

НАБУ повідомили про підозру двом особам, які пропонували хабар за посаду керівника митниці у Львові

1 млн дол. США вони пропонували за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно.

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Зловмисники обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності на митниці.

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Фото: НАБУ / Телеграм

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Одну особу-ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.

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Для законного вихідного підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень.

СБУ та НАБУ викрили на корупції мера одного з міст на Закарпатті

Нагадаємо, що Службі безпеки України та Національному антикорупційному бюро вдалося викрити міського голову та голову районної ради одного з міст Закарпатської області, які продавали за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари.

Як зазначалось, на сесії міськради мер забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, яку занизив у майже 9 разів, а покупцем ділянки виступило приватне товариство, під контролем очільника районної ради. За "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

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Землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн, а мер міста особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

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