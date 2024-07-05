Вибори у Великій Британії 4 липня зробили лідера лейбористів Кіра Стармера новим прем’єр-міністром після перемоги його партії, пише Sky News.

Кір Стармер став новим прем’єр-міністром Великої Британії

"Зміни настануть вже зараз", – наголосив Кір Стармер після перемоги на виборах.

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Як зазначається, партія Стармера отримала 326 місць, необхідних для більшості в Палаті громад. Це поклало край 14-річному керівництву Консервативної партії у Сполученому Королівстві.

"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я подзвонив Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", – додав чинний голова британського уряду Ріші Сунак.

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Керівники структур та урядів ЄС привітали Кіра Стармера з перемогою

Лідера лейбористів привітав президент Євроради Шарль Мішель.

"Вітаю Кіра Стармера з історичною перемогою на виборах у Великій Британії. ЄС та Британія є важливими партнерами, ми співпрацюємо в усіх галузях спільного інтересу для наших громадян", – наголосив Мішель.

Він додав, що очікує на особисту зустріч зі Стармером 18 липня на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні.