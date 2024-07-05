Вибори у Великій Британії 4 липня зробили лідера лейбористів Кіра Стармера новим прем’єр-міністром після перемоги його партії, пише Sky News.
Кір Стармер став новим прем’єр-міністром Великої Британії
"Зміни настануть вже зараз", – наголосив Кір Стармер після перемоги на виборах.
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Як зазначається, партія Стармера отримала 326 місць, необхідних для більшості в Палаті громад. Це поклало край 14-річному керівництву Консервативної партії у Сполученому Королівстві.
"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я подзвонив Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", – додав чинний голова британського уряду Ріші Сунак.
Керівники структур та урядів ЄС привітали Кіра Стармера з перемогою
Лідера лейбористів привітав президент Євроради Шарль Мішель.
"Вітаю Кіра Стармера з історичною перемогою на виборах у Великій Британії. ЄС та Британія є важливими партнерами, ми співпрацюємо в усіх галузях спільного інтересу для наших громадян", – наголосив Мішель.
Він додав, що очікує на особисту зустріч зі Стармером 18 липня на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні.
Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK.— Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024
🇪🇺🇬🇧 are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens.
I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK.
See you soon in the European…
До привітань долучилася й президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка наголосила, що відносини між ЄС і Великою Британією ґрунтуються на спільних цінностях і давній дружбі.
За її словами, у спільних інтересах уряду Британії та Європарламенту – продовжувати тісну співпрацю.
Congratulations @Keir_Starmer!— Roberta Metsola (@EP_President) July 5, 2024
The relationship between the European Union and the United Kingdom is rooted in our shared values and longstanding friendship.
As allies and partners, it is in our common interest to continue working closely together.
🇪🇺🇬🇧
Президент України Володимир Зеленський також привітав лейбористів із перемогою на парламентських виборах у Великій Британії.
За його словами, Україна та Британія були та залишатимуться надійними союзниками.
"Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", – наголосив Зеленський.
Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024
Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований…
Велика Британія надала Україні пакет допомоги – що відомо
Нагадаємо, що 13 червня британський уряд надав пакет фінансової допомоги у розмірі 309 млн доларів для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб в Україні.
Про надання цієї допомоги оголосив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак під час саміту G7 в Італії 13-15 червня.
Підтримка надсилається з метою закладання основи для довгострокового економічного та соціального відновлення й реконструкції.