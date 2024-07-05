Північноатлантичний союз може ухвалити рішення про стандартизацію боєприпасів для їхньої взаємозамінності на полі бою, повідомили в Reuters.

НАТО стандартизує боєприпаси

"Україна показала, що наша стандартизація була хорошою на папері, але не дуже хорошою в польових умовах", – зазначив офіційний представник НАТО на умовах анонімності.

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Альянс забезпечує дотримання стандартів для стрілецької зброї, такої як штурмові гвинтівки, що дозволяє союзникам використовувати боєприпаси один одного, це не так просто реалізувати для артилерійських снарядів. Різні снаряди досі можна використовувати в усіх гаубицях, але оператори мають вводити специфікацію снарядів під час завантаження їх у зброю, інакше ризикують промахнутися по цілях на 50 або 60 метрів.

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Нині існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, проте його впровадження є добровільним, а відсутність дотримання фрагментує ринок і перешкоджає потокам постачань. Зараз 14 країн Північноатлантичного союзу залишили за собою право відхилятися від стандарту, тому існують різні типи боєприпасів калібру 155 міліметрів.

Більше по темі Латвія та Німеччина закуплять безпілотники для України У межах саміту НАТО представники Міноборони обох країн домовились про спільну закупівлю для забезпечення потреб України.

"Світ, в якому існував би один стандартизований боєприпас НАТО, де кожен союзник виробляв те саме, був би набагато простішим світом для військових командувачів", – наголосив представник Альянсу.

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Словаччина проти прискорення переговорів щодо вступу України до НАТО

Нагадаємо, що президент країни Петер Пеллегріні виступив проти відправки словацьких військ в Україну і не підтримав польську позицію щодо прискорення переговорів про вступ України до НАТО.

За його словами, позиція щодо відправки військ Словаччини залишиться незмінною. Водночас Пеллегріні нагадав, що Словаччина проводить навчання українських військовослужбовців.