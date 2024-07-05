Ушкоджень зазнали медичний заклад та газогін, господарські споруди та приватний автомобіль.

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За даними ОВА, під обстрілами були Осокорівка, Михайлівка, Максима Горького, Дніпровське, Антонівка, Одрадокам'янка, Шевченківка, Берислав, Янтарне, Вірівка, Станіслав, Гаврилівка, Кізомис, Микільське, Львове, Тягинка, Дар'ївка та місто Херсон.

Ворожі сили обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини, через що надійшли повідомлення про пошкодження 2 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Росією Херсонщини – що відомо

Нагадаєом., що з 2 по 3 липня російські сили обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини.

Надійшли повідомлення про пошкодження 3 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Окрім цього, уражень зазнали об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок, газогін і приватні автомобілі.

Повідомлялось також про 1 загиблу людину та 15 поранених.