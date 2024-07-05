У Польщі мають надію, що вдасться залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю на тлі занепокоєння з приводу міграційного тиску, яке дедалі більше росте.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на топпосадовця польського уряду.

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Польсько-білоруський кордон, ймовірно, патрулюватимуть іноземні правоохоронці - що відомо

«Підготовка йде повним ходом, і це країни, які мають великий досвід в охороні кордонів. Особливо, наприклад, досвід Греції може бути дуже корисним», — заявив журналістам високопосадовець.

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Зазначається, що кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у «гібридній війні» проти Заходу.

Згідно з даними агенції Frontex, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагаються перетнути східний кордон ЄС, зросла майже вдвічі.

Крім того, останнім часом офіційні особи Польщі та Фінляндії попереджали, що кількість людей, які намагаються перетнути кордон через Білорусь чи Росію, може значно зрости в найближчому майбутньому.

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Польща має намір порушити питання захисту кордонів з Білоруссю на саміті НАТО наступного тижня у Вашингтоні.

У Reuters зазначили, що Греція розширює огорожу на кордоні з Туреччиною, а Фінляндія намагається перекрити новий шлях мігрантів, які через РФ потрапляють до Європи, розгорнувши більше прикордонних патрулів, дронів і електронних детекторів, а також зводить паркани.

У Польщі створили спецпідрозділи прикордонників для боротьби з міграційним тиском - подробиці

Як зазначав заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек, МВС організує спецпідрозділи Прикордонних сил країни, які захищатимуть кордон від нелегальних мігрантів.

Він наголосив, що це потрібно було зробити вже давно. За його словами, ще у квітні на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей. Наразі польсько-білоруський кордон захищають військові, поліція та прикордонники з усієї Польщі.

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Польща запровадила буферну зону на кордоні з Білоруссю

Очільник польського уряду Дональд Туск 10 червня повідомив, що уряд Польщі визначив буферну зону на кордоні з Білоруссю. Зона на кордоні з РБ становитиме від 200 м до 2 км. Місця, де глибина буферної зони сягатиме 2 км, не є довгими. Це залежатиме від рельєфу, зокрема лісів, куди прибувають контрабандисти.

Метою створення зони є ускладнення перекидання через кордон нелегальних мігрантів і створення кращих умов для служби прикордонників, поліції та військових. Уряд усвідомлює зростання рівня дискомфорту жителів прикордонних регіонів від створення цієї буферної зони, проте робитиме все можливе, щоб допомогти мешканцям Польщі через гібридну війну Росії та Білорусі проти Польщі.