Армія РФ завдала 2 434 удари на Донеччині за добу, поінформували в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Росія обстріляла Донеччину

"Пошкоджено 66 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, їдальню, гаражі, сільгосптехніку та автомобілі, критичну інфраструктуру, згоріло 27 га пшениці", – уточнили в поліції.

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Село Стінки обстріляли з артилерії, через що загинула людина, пошкоджені трактори, комбайн і господарча споруда, а в Завітному внаслідок дронової атаки загинув мирний житель. Ще один – у Красногорівці та селі Клебан-Бик.

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По Новогродівці вдарили тричі з РСЗВ "Ураган" і БпЛА, через що дістали поранень 9 цивільних осіб, серед яких 4 дитини. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, дві адмінбудівлі, кафе й цивільне авто.

"Ураганами"та дроном обстріляли Українськ, внаслідок чого травмовані четверо мешканців, пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, 9 гаражів і вантажівка, а внаслідок обстрілу Північного постраждали троє цивільних, зокрема один хлопчик.

На Мирне скинули 4 авіабомби "УМПБ Д-30СН", через що поранені троє мешканців, пошкоджені 5 приватних осель, підприємство й знищене пшеничне поле. Сьогодні після опівночі армія РФ влучила двома керованими бомбами "УМПБ Д-30СН" по житловому сектору Костянтинівки. надійшли повідомлення про пораненого, а ушкоджень зазнали 2 багатоквартирні й 4 приватних будинки, а також 2 автомобілі.

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Троє людей отримали поранення в Кураховому, де ворог поцілив у багатоквартирний будинок.

У Лимані пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури через скидання бомби. Так само пошкодили 4 приватні будинки в Дробишевому, багатоквартирний і 6 приватних будинків у Тарасівці й 5 осель у Петрівці.

Фото: Управління Національної поліції в Донецькій області

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Попередні обстріли Донеччини – що відомо

Нагадаємо, що за минулу добу 23 населені пункти постраждали від сумарно 2 511 ударів по Донецькій області.

Як зазначалось, зафіксовані повідомлення про постраждалих і загиблих.

Загалом пошкоджено 61 цивільний об’єкт – 49 житлових будинків, магазини, заклад освіти, бібліотеку, автомобілі, екскаватор і поле пшениці.

Згідно з даними поліції, ЗС РФ використовували "КАБ-500", артилерію та "УМПБ Д-30СН".