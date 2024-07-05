За даними BAZA, після нальоту безпілотників пілот гелікоптера МІ-28 здійснив вимушену посадку на полі, щоб не потрапити під удар дронів. Через високу температуру двигуна під вертольотом спалахнула трава, а займання швидко переросло в пожежу площею близько 500 квадратних метрів.

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Як зазначається, пожежа сталася в ніч проти 5 липня в Азовському районі області.

Сьогодні, 5 липня, в Ростовській області РФ дрон влучив у російський ударний гелікоптер Мі-28. повідомляє російський новинний Телеграм-канал BAZA.

Також падіння гелікоптера підтвердив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Гелікоптер Мі-28 – що відомо

Мі-28 – російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малоскоростних повітряних цілей та живої сили. Ціна одного гелікоптера складає приблизно 15 мільйонів доларів.

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Російські Мі-28 почали потрапляти під удари ЗСУ в перші місяці повномасштабної війни. У травні 2022 року бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка збили такий гелікоптер у Харківській області.

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