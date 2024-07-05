У Туреччині вважають Чорноморську зернову ініціативу успішним проєктом, дію якого можна було б відновити та замість постачання зерна з РФ на Захід здійснювати поставки через Туреччину в країни Африки.

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав журналістам за результатами візиту на саміт ШОС, пише Укрінформ з посилання на CNN Türk.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ердоган хоче запустити "зерновий коридор" для Африки - що відомо

За словами турецького лідера під час переговорів з Путіним відбувся дуже хороший старт щодо відновлення Чорноморського зернового коридору, яким раніше провезли 30 мільйонів тонн зерна.

Advertisement

"Я запитав їхньої думки щодо початку нового процесу, залишивши осторонь відвантаження зерна на Захід, як вони наполягають, створення коридору через Туреччину до Африки та інших чутливих до продовольчої безпеки регіонів”, - розповів Ердоган журналістам.

Більше по темі Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

За його словами, Путін зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.

Президент Туреччини після перемовин з Путіним висловився щодо війни в України - подробиці

Стосовно ініціативи Туреччини щодо посередництва для досягнення миру в російсько-українській війни, президент Ердоган зауважив, що війна не вигідна ні Росії, ні Україні.

Advertisement

“Я хочу вірити, що тепер напруженість буде зменшена і можна буде побудувати мир. Ми готові зробити свій внесок, як ми робили досі, щоб захистити цю землю”, - сказав Ердоган.

Туреччина і Росія планують співпрацювати у будівництві ще однієї АЕС - що варто знати

Як заявляв Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, його країна має серйозні плани на будівництво атомної електростанції в Сінопі, що на півночі країни, на узбережжі Чорного моря. Це питання обговорюється на рівні міністрів енергетики Туреччини та Росії.

Турецький президент також висловлював сподівання, що ціллю у двосторонній торгівлі між двома країнами є обсяг 100 млрд доларів та відзначив співпрацю енергетичних компаній BOTAŞ та “Газпром”