Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них.

Про це повідомило естонське Міністерство оборони.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них, надані Естонією, доставлені в Україну. Давайте й надалі підтримувати борців за свободу», - повідомили у відомстві. 

Україна отримала ЗРК Mistral від Естонії

Про кількість одиниць ЗРК та боєприпасів у Міністерстві не уточнили з міркувань безпеки. 

Advertisement

Постачання ЗРК Mistral Україні анонсували у червні. 

Тоді міністр оборони Естонії Ханно Певкура заявив, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона для відбиття жорстоких атак Росії. 

«Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії і щоб ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання», - пояснив урядовець.

ЗРК Mistral: що відомо 

Mistral - це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження цілей на малих висотах. Його розробили у Франції. 

Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів та гелікоптерів. 

Advertisement

Він має радіус дії до 6 км. Призначений для захисту від літаків та гелікоптерів, що літають відносно низько.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Через обстріли на Донеччині є загиблий та поранені
Далі » Байден та Зеленський можуть провести двосторонню зустріч на саміті НАТО