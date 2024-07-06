Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них.

Про це повідомило естонське Міністерство оборони.

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«Зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них, надані Естонією, доставлені в Україну. Давайте й надалі підтримувати борців за свободу», - повідомили у відомстві.

Україна отримала ЗРК Mistral від Естонії

Про кількість одиниць ЗРК та боєприпасів у Міністерстві не уточнили з міркувань безпеки.

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Постачання ЗРК Mistral Україні анонсували у червні.

Тоді міністр оборони Естонії Ханно Певкура заявив, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона для відбиття жорстоких атак Росії.

«Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії і щоб ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання», - пояснив урядовець.